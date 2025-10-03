Ghana : le prix du cacao augmente de 12 % pour la campagne 2025-2026

Au Ghana, le gouvernement a annoncé ce jeudi 2 octobre 2025 le nouveau prix du cacao sur tout le territoire national, enregistrant une hausse de 12,27 % par rapport à la campagne précédente.

Le kilogramme de cacao est désormais fixé à 2 600 F CFA, soit 161 221 F CFA pour un sac de 64 kilos, et 2 579 537 F CFA pour la tonne. Cette hausse fait suite à l’augmentation récente du prix en Côte d’Ivoire, principal concurrent du Ghana sur le marché mondial.

L’annonce a été faite à Accra lors d’une conférence de presse par Cassiel Ato Forson, ministre des Finances et président du Comité d’examen des prix à la production (PPRC). Le gouvernement ghanéen entend ainsi protéger les revenus des producteurs et garantir la compétitivité du cacao sur le marché international.

Pour soutenir la filière, le COCOBOD fournira gratuitement engrais, insecticides, fongicides, pulvérisateurs et inducteurs de floraison aux cultivateurs. Le Ghana demeure le deuxième producteur mondial de cacao, derrière la Côte d’Ivoire.