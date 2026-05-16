Real Madrid: Mourinho tout proche d’un retour sur le banc madrilène

Treize ans après son départ, José Mourinho devrait effectuer son grand retour au Real Madrid. Selon la presse espagnole, un accord aurait été trouvé entre les différentes parties, tandis que le club madrilène s’apprête à verser une indemnité à SL Benfica pour libérer le technicien portugais de son contrat.

José Mourinho se rapproche d’un retour retentissant au Real Madrid. Selon les informations de Marca, le technicien portugais aurait trouvé un accord avec le club madrilène pour reprendre les commandes de l’équipe première à l’issue de la saison. Actuellement à la tête de SL Benfica, Mourinho devrait quitter le club lisboète dans les prochaines semaines. Le Real Madrid devrait verser une indemnité estimée à trois millions d’euros afin de racheter la dernière année de son contrat. L’ancien entraîneur de Chelsea FC, de l’Inter Milan et de Manchester United aurait lui-même décliné une nouvelle proposition de prolongation formulée par Benfica, signe de sa volonté de retrouver la Casa Blanca.

Du côté madrilène, le président Florentino Pérez aurait décidé de miser sur l’expérience de Mourinho après deux saisons sans le moindre trophée majeur. Arrivé en janvier pour succéder à Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa ne devrait pas poursuivre l’aventure au-delà de la dernière journée de Liga. Le retour de Mourinho marquerait ainsi le début d’un nouveau chapitre pour le Real Madrid, treize ans après son départ du club espagnol.



