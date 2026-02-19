Ghana : enquête ouverte contre un russe pour diffusion de vidéos sexuelles sans consentement

Le ministère des Affaires étrangères du Ghana a invité l’ambassadeur de Russie à se présenter à ses bureaux le 17 février 2026, dans le cadre d’une affaire qui a récemment suscité une vive émotion dans le pays.

L’attention des autorités porte sur une enquête visant un ressortissant russe. Cet homme est accusé d’avoir enregistré à l’insu de ses partenaires des rapports sexuels avec des femmes ghanéennes, puis d’avoir diffusé ces vidéos sur des plateformes sociales sans obtenir leur consentement, avant de quitter le territoire ghanéen.

La convocation de l’ambassadeur intervient alors que les services compétents cherchent à éclaircir les circonstances de ces publications et les responsabilités éventuelles. Le départ du suspect du Ghana complique le travail des enquêteurs et soulève des questions sur la coopération internationale nécessaire pour faire avancer l’enquête.

Au-delà de l’aspect pénal, l’affaire met en lumière les atteintes à la vie privée et les dangers liés à la diffusion non autorisée de contenus intime en ligne, un phénomène qui fragilise les victimes longtemps après la publication des images.

Enjeux juridiques et diplomatiques

Les autorités ghanéennes devront déterminer les infractions retenues et les mesures à prendre, tandis que la présence de représentants diplomatiques russes signifie que des échanges bilatéraux sont désormais à prévoir pour clarifier les faits et faciliter toute démarche judiciaire ou administrative.

Cette affaire, qui a commencé par des signalements sur les réseaux sociaux et une instruction ouverte par les services ghanéens, demeure en cours d’investigation. Les développements futurs dépendront des informations recueillies et des éventuels accords de coopération entre les autorités concernées.