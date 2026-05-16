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Bénin

​Lokossa: deux jumeaux perdent la vie frappés par la foudre

La foudre a frappé deux personnes dans la commune de Lokossa, dans le département du Mono. Le drame est survenu le 14 mai dernier.

Edouard Djogbénou
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frappé par la foudre @ L'internaute
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Les victimes sont deux jumeaux. Ils ont été mortellement frappés par la foudre lors d’un violent orage.

​Selon les premières informations rapportées par la chaîne Central Tv, les deux victimes ont été surprises par les intempéries alors qu’elles se trouvaient à l’extérieur. La violence de la décharge électrique ne leur a laissé aucune chance.

​Face à la recrudescence de ces accidents, la protection civile rappelle régulièrement les règles de prudence élémentaires en cas d’orage :

  • ​Éviter de s’abriter sous les arbres isolés ;
  • ​S’éloigner des structures métalliques, des points hauts et des cours d’eau ;
  • ​Rester à l’abri à l’intérieur des habitations en attendant la fin de l’alerte.

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