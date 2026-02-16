Gérard Holtz quitte la co-présentation du Banquet après trois émissions

Ce lundi 16 février 2026, Gérard Holtz annonce son départ de la co-présentation de l’émission Le Banquet sur La Chaîne Parlementaire après seulement trois numéros diffusés, un mouvement spectaculaire pour un programme lancé récemment et attendu pour ses débats politiques et sociétaux. La chaîne a d’ores et déjà annoncé qu’Anne Cabana poursuivra l’animation aux côtés d’un nouveau partenaire dès le vendredi 20 février à 21 h.

Lancé avec l’ambition de proposer des échanges approfondis autour des grandes questions publiques, Le Banquet avait misé sur le contraste entre deux profils à l’antenne : l’ancien visage du journalisme sportif et la journaliste politique. Le format entendait mêler débat, interviews et réflexions croisées dans une logique de plateau structuré propre à la programmation de la chaîne parlementaire.

La production n’a, à ce stade, communiqué aucun détail sur les motifs de ce départ prématuré. Aucune note officielle n’a été publiée pour expliquer les raisons précises ayant conduit à la séparation du duo après trois émissions, et les informations disponibles se limitent pour l’instant à l’annonce de la reconfiguration de la présentation.

Un remaniement immédiat de la présentation

La chaîne a confirmé que, à compter du vendredi 20 février à 21 h, Anne Cabana sera désormais épaulée par Christophe Ono-dit-Biot. L’annonce a été relayée sur les réseaux sociaux par des journalistes présents sur le sujet.

Christophe Ono-dit-Biot est présenté par la production comme journaliste et écrivain ; il est une figure reconnue du paysage médiatique français, habituée des débats d’idées et des plateaux télévisés. La chaîne mise sur ce profil pour maintenir l’orientation intellectuelle et analytique du programme.

La substitution rapide du co-animateur témoigne de la volonté de la chaîne d’assurer la continuité du rendez-vous et de préserver sa grille de diffusion. Le changement interviendra au lendemain de la diffusion la plus récente à laquelle Gérard Holtz a participé.

Pour sa part, Gérard Holtz s’inscrit dans une carrière longue et reconnue, principalement associée au journalisme sportif. Présentateur emblématique des retransmissions de grands événements comme les Jeux olympiques et le Tour de France, il s’est imposé depuis plusieurs décennies comme une voix familière du petit écran, connue pour son énergie et sa passion.

L’information du départ et du remplacement a été relayée sur Twitter, notamment par le journaliste Nicolas Malaboeuf, qui a précisé les dates et l’identité du nouveau duo animé par Anne Cabana et Christophe Ono-dit-Biot.