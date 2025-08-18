Gaza : le Hamas en Égypte face à une proposition de cessez-le-feu

PAR PAYS
Au Caire, une délégation du mouvement islamiste palestinien Hamas a reçu des médiateurs une nouvelle proposition de cessez‑le‑feu pour la bande de Gaza, a indiqué à l’AFP un responsable palestinien proche du dossier. Selon cette source, il s’agit d’un accord‑cadre destiné à ouvrir des négociations en vue d’un cessez‑le‑feu permanent; le Hamas mènera des consultations internes au sein de sa direction et avec les dirigeants d’autres groupes alliés sur cette proposition. Le texte reprend les grandes lignes d’une précédente initiative américaine prévoyant une trêve de 60 jours et la libération, en deux étapes, des otages israéliens enlevés le 7 octobre 2023 lors de l’attaque du Hamas en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.

