Gaza : le Hamas affirme que les otages encourent les mêmes risques que ses combattants

Le mouvement palestinien Hamas a averti, vendredi 29 août, qu’en prévision de l’offensive israélienne sur Gaza-ville, les otages israéliens qu’il détient seraient exposés aux mêmes risques que ses combattants. Dans un communiqué attribué au porte-parole de sa branche armée, connu sous le nom de guerre Abou Obeida, le groupe affirme qu’il prendra soin des détenus « du mieux que nous pourrons » et qu’ils resteront aux côtés des combattants dans les zones de combat, soumis aux mêmes risques et aux mêmes conditions de subsistance.