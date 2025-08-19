Gaza : Israël reste ferme sur la libération de «tous les otages» (source gouvernementale)

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Une source gouvernementale haut placée a déclaré mardi à l’AFP qu’Israël «n’a pas changé» de politique et continue d’exiger la libération de tous les otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza, précisant que cette position s’inscrit «conformément aux principes fixés par le cabinet» du Premier ministre Benyamin Netanyahu pour mettre fin à la guerre. Interrogée sur une nouvelle proposition de médiateurs prévoyant une trêve comportant une libération partielle des otages, acceptée par le Hamas, la source a réaffirmé la cohérence de la politique israélienne et déclaré : «Nous sommes dans la phase décisive finale contre le Hamas et nous ne laisserons aucun otage derrière nous», une formulation reprise par les principaux médias israéliens.

