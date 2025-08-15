Gaza : au moins 1 760 Palestiniens tués depuis fin mai en cherchant de l’aide (ONU)

Le Bureau des droits de l’homme des Nations unies pour les territoires palestiniens a annoncé, vendredi 15 août, qu’entre le 27 mai et le 13 août il avait enregistré au moins 1 760 Palestiniens tués dans la bande de Gaza alors qu’ils cherchaient de l’aide humanitaire : 994 près des sites de la Fondation Humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par les États‑Unis et Israël, et 766 le long des itinéraires des convois d’approvisionnement. L’agence onusienne estime que la majorité de ces décès ont été commis par l’armée israélienne.