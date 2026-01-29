Garou révèle que ses excès ont « malmené » son corps

Garou, voix emblématique de la chanson francophone, admet que des années de vie à haute intensité ont laissé des traces sur son corps : à 53 ans, le chanteur québécois confie avoir « malmené » son organisme, évoquant des périodes d’excès et de nuits blanches qui ont pesé sur sa santé physique tout en poursuivant une carrière toujours active sur scène et en studio.

De son rôle de Quasimodo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris au succès massif du titre Seul, puis au duo Sous le vent avec Céline Dion, Garou (Pierre Garand) s’est imposé depuis plus de vingt ans comme l’une des voix les plus reconnaissables de la francophonie. Son timbre particulier et sa présence scénique ont fait de lui une figure incontournable des plateaux et des tournées.

Parallèlement à sa carrière musicale, il a multiplié les engagements télévisuels et les projets artistiques, notamment en tant que coach dans The Voice France et en tant que directeur à la Star Académie au Québec, imposant des rythmes de travail soutenus et peu de répit entre les créations, les enregistrements et les concerts.

Des aveux directs sur les excès et un recentrage forcé

Interrogé par Ciné Télé Revue, Garou a livré une image franche de son état physique : « J’ai encore 16 ans dans ma tête, même si j’ai plutôt 72 ans dans mon corps, car je l’ai assez malmené ». Cette formule, reprise dans plusieurs médias, traduit la dissociation entre son appétit artistique intact et les limites imposées par les années d’intensité.

Le chanteur reconnaît avoir traversé « des périodes festives, souvent accompagnées de nuits blanches », des moments marqués par des excès répétés qui ont eu un impact sur son organisme. Ces confidences s’inscrivent dans une ligne déjà amorcée lors d’une interview accordée à RTL-TVI, où il évoquait son « esprit très festif » et le fait d’avoir « toujours eu le cœur à la fête ».

Après une vingtaine d’années ponctuées de vie en permanence entourée, Garou dit aujourd’hui avoir opéré un virage vers une existence plus calme. Il explique que son quotidien s’est transformé et qu’il privilégie désormais des temps de tranquillité, dans un environnement familier et convivial.

Le chanteur détaille ce changement de rythme : « Maintenant, je fais la fête à la maison dans ma grange ». Il décrit des soirées simples où l’on sort « les cartes » pour une partie de poker ou où l’on prend les guitares pour jouer, des activités qui remplacent les soirées festives d’antan et s’accordent mieux avec son état physique actuel.

Garou poursuit néanmoins ses activités artistiques, en continuant de se produire et de créer malgré les contraintes liées à son corps, auxquelles il attribue en partie les modifications de son mode de vie.