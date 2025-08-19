Garanties de sécurité occidentales pour l’Ukraine : formalisation d’ici dix jours, selon Zelensky

PAR PAYS
TOUTES LES DÉPÊCHES

Les alliés occidentaux de Kiev vont formaliser «d’ici dix jours» les garanties de sécurité destinées à prévenir toute nouvelle attaque russe en cas d’accord de paix avec Moscou, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi 18 août à l’issue de négociations à la Maison Blanche. Selon M. Zelensky, ces garanties seront précisées par les partenaires et progressivement détaillées «car tout sera couché sur papier et officialisé (…) d’ici une semaine à dix jours». Le président français Emmanuel Macron a souligné que l’une des garanties devant accompagner tout accord de paix serait une armée ukrainienne «robuste», capable de dissuader toute nouvelle offensive, et a précisé que la question d’éventuelles concessions territoriales de l’Ukraine n’avait pas été abordée lors des entretiens réunissant Donald Trump, Volodymyr Zelensky et d’autres responsables européens.

