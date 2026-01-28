Freida McFadden sur l’adaptation au cinéma de son livre

Freida McFadden, autrice du thriller psychologique Femme de ménage, voit son roman adapté à l’écran et affiche un mélange d’enthousiasme et de prudence : l’auteure se dit ravie par le casting — notamment la présence de Sydney Sweeney et Amanda Seyfried — et conquise par l’énergie créative du plateau, tout en restant attentive à la transposition à l’écran des scènes les plus intimes du livre.

Paru en librairie, le roman a rencontré un large public grâce à son alliance de suspense, d’analyse psychologique et de secrets familiaux. Pour McFadden, la perspective de voir ces éléments prendre forme visuelle suscite une émotion particulière : « voir des visages réels incarner des personnages imaginés » transforme une expérience intime de lecture en un projet collectif où se croisent réalisateurs, scénaristes et comédiens.

L’auteure a détaillé sa réaction face au tournage, soulignant à la fois sa satisfaction et ses réserves. Elle célèbre le professionnalisme et le talent des actrices et de l’équipe, tout en relevant que certaines scènes, conçues pour explorer la vie intérieure des personnages, posent des défis d’adaptation.

Ce que Freida McFadden apprécie et redoute dans l’adaptation

Freida McFadden met en avant la qualité du casting et la dynamique collaborative sur le plateau. La présence de Sydney Sweeney et d’Amanda Seyfried est pour elle un point d’attache concret : ces choix d’interprètes donnent une existence physique aux personnages et renforcent l’impact dramaturgique attendu de l’adaptation. Elle loue également la manière dont réalisateurs et scénaristes travaillent pour enrichir l’univers du roman plutôt que le dénaturer.

Sur le plan technique et narratif, l’autrice évoque la difficulté de traduire certains aspects littéraires à l’écran. Dans le roman, la tension et la psychologie des protagonistes s’appuient largement sur la voix intérieure, les points de vue et les descriptions intimes. À l’écran, ces éléments doivent être rendus par le jeu des actrices, des cadrages, des silences et des dialogues. Freida souligne que trouver cet équilibre est délicat : certaines scènes clés peuvent évoluer pour répondre aux codes du cinéma sans pour autant perdre leur charge émotionnelle.

Elle insiste sur le respect de l’atmosphère du roman par l’équipe de production. Selon ses propos, la collaboration entre scénaristes, réalisateurs et comédiens vise à conserver l’essence du récit tout en explorant de nouvelles formes d’expression visuelle. L’auteure voit ces choix comme une « extension » de son univers littéraire, permettant au public de découvrir la matière narrative sous un angle différent.

Si des points d’inquiétude subsistent quant à la transposition de certaines scènes intérieures, l’enthousiasme de Freida McFadden reste prédominant : elle se dit touchée par l’investissement des acteurs et de l’équipe technique et invite les spectateurs à redécouvrir son histoire.