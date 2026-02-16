Fred Courant apparaît méconnaissable avec cheveux gris et longue barbe

Visage familier de la télévision française, Fred Courant a marqué des générations grâce à C’est pas sorcier. Récemment, une vidéo tournée à La Réunion a relancé l’attention sur l’ancien présentateur : ceux qui l’ont connu en chroniqueur soigné l’ont trouvé « quasi méconnaissable », avec une barbe grisonnante et un style très éloigné de l’apparence télévisuelle qui l’avait rendu célèbre.

Diffusée pendant plus de vingt ans, l’émission C’est pas sorcier a installé Fred Courant et Jamy Gourmaud dans le paysage audiovisuel français. Lancée en 1993 sur France 3, l’émission s’appuyait sur un dispositif pédagogique simple et efficace : Fred partait sur le terrain, rencontrait des spécialistes et présentait des reportages, tandis que Jamy produisait des explications illustrées depuis le célèbre camion‑laboratoire. Sabine Quindou a également participé à certaines saisons, contribuant à faire du programme un classique de la vulgarisation scientifique.

Après l’arrêt de l’émission, Fred Courant a poursuivi des activités liées à la transmission des savoirs, notamment avec le lancement de L’Esprit Sorcier en 2015, un projet qui reprend les grandes lignes de la vulgarisation engagée par C’est pas sorcier. Ces dernières années, il a adopté une présence plus discrète dans les médias traditionnels, privilégiant des engagements ponctuels et du temps en famille.

Apparition publique à La Réunion : un nouveau visage et des mots sur son parcours

La vidéo qui a circulé récemment a été réalisée à l’occasion d’un séjour à La Réunion, où Fred Courant se trouvait pour des raisons personnelles et professionnelles. Selon l’entretien accordé au Quotidien de la Réunion, il était venu rejoindre sa femme et ses enfants, « qui s’y sont installés ». Sur place, il a évoqué des sujets de terrain qu’il a déjà abordés au fil de sa carrière, comme les volcans et la culture de la vanille.

Dans cette interview filmée, l’ancien animateur apparaît avec une barbe notablement grisonnante et des cheveux plus lâches qu’à l’époque de l’émission. Il portait un bandana rouge autour du cou, un détail vestimentaire qui a contribué à l’effet de transformation visuelle aux yeux du public. Âgé d’environ 62 ans au moment de la vidéo, il assume un look qui tranche avec l’image soignée et calée sur plateau qui lui était associée dans les années 1990 et 2000.

Au-delà de l’apparence physique, Fred Courant a rappelé ses attaches professionnelles et pédagogiques. Il a expliqué qu’il revenait souvent à La Réunion pour réaliser des sujets sur le volcan et pour travailler sur la culture de la vanille, insistant sur l’importance d’informer les consommateurs sur l’origine des produits : « c’est important que les gens sachent comment est cultivée la vanille qu’il y a dans leur pot de yahourt », a‑t‑il déclaré.

Interrogé sur l’écho laissé par C’est pas sorcier auprès du public, il a rapporté des retours personnels : « Il y a des gens qui me disent merci parce qu’ils ont découvert plein de choses avec ce programme. Certains me disent que c’est grâce à notre travail qu’ils ont décidé de faire une carrière dans la recherche ou l’enseignement. C’est génial. Je leur réponds que j’ai juste fait mon job. On a beaucoup bossé pour ça. Mais le résultat plaît », a‑t‑il dit.