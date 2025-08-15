François Bayrou condamne l’antisémitisme après l’abattage de l’arbre hommage à Ilan Halimi

Le Premier ministre François Bayrou a condamné, vendredi 15 août, « la haine antisémite » de celui ou ceux qui ont abattu l’arbre planté à Épinay‑sur‑Seine en hommage à Ilan Halimi, jeune Français juif séquestré et torturé à mort en 2006 par le « gang des barbares », rapporte l’AFP. Sur X (anciennement Twitter), il a écrit : « L’arbre pour Ilan Halimi, vivant rempart contre l’oubli, a été fauché par la haine antisémite. Nul crime ne peut déraciner la mémoire. La lutte jamais achevée contre le mortel poison de la haine est notre devoir premier. » L’arbre, planté en 2011 dans cette commune de Seine‑Saint‑Denis, a été sectionné, probablement à l’aide d’une tronçonneuse, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 août.