PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

François Bayrou condamne l’antisémitisme après l’abattage de l’arbre hommage à Ilan Halimi

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Tripoli en proie à de nouveaux affrontements entre groupes armés

La veuve de Navalny exhorte Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine

La Chine se dit opposée aux sanctions européennes contre l’Iran pour son programme nucléaire

Corée du Sud : Lee Jae-myung propose une «confiance militaire» avec le Nord

Hezbollah accuse le gouvernement libanais de «livrer» le Liban à Israël

Pakistan: des dizaines de morts en 24 h dans les pluies de mousson

Inde: Modi prône l’autosuffisance face aux droits de douane américains

Traité plastique : Agnès Pannier-Runacher déçue et en colère après l’échec des négociations

L’UE appelle Israël à renoncer à son projet de constructions en Cisjordanie

Mali : autorités dénoncent plan soutenu par « États étrangers », un Français arrêté

VOIR TOUS LES FLASHS

Le Premier ministre François Bayrou a condamné, vendredi 15 août, « la haine antisémite » de celui ou ceux qui ont abattu l’arbre planté à Épinay‑sur‑Seine en hommage à Ilan Halimi, jeune Français juif séquestré et torturé à mort en 2006 par le « gang des barbares », rapporte l’AFP. Sur X (anciennement Twitter), il a écrit : « L’arbre pour Ilan Halimi, vivant rempart contre l’oubli, a été fauché par la haine antisémite. Nul crime ne peut déraciner la mémoire. La lutte jamais achevée contre le mortel poison de la haine est notre devoir premier. » L’arbre, planté en 2011 dans cette commune de Seine‑Saint‑Denis, a été sectionné, probablement à l’aide d’une tronçonneuse, dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 août.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!