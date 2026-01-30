Florent Pagny lucide sur son état de santé après le cancer

Florent Pagny, en lutte contre un cancer du poumon depuis 2022, est officiellement en rémission mais reste très prudent : après deux récidives et de longs traitements, le chanteur a repris la scène et entame une tournée, tout en respectant des consignes médicales strictes. Lors d’un concert le 28 janvier 2026 à Aix-en-Provence, il a partagé avec son public les précautions imposées par son médecin et évoqué son parcours de santé.

Le parcours de Pagny a été marqué par des périodes d’éloignement de la scène pour se consacrer aux soins. Il a lui-même raconté avoir cru un temps avoir vaincu la maladie avant des rechutes, et a répété à plusieurs reprises son lucidité face à l’imprévisibilité du cancer : « on ne sait pas quand elle peut re-débarrquer », disait-il dans 50’Inside. Malgré cela, le chanteur a continué d’enregistrer et de travailler : en septembre dernier il a publié un nouvel album, Grandeur Nature, qui prend une signification particulière au regard de son état de santé.

Outre la sortie discographique, Pagny a fait son retour parmi les artistes des Enfoirés après plusieurs années d’absence. Il expliquait que son éloignement tenait à son installation en Patagonie depuis 2021 et à l’impossibilité de multiplier les déplacements à ce moment-là. Son retour sur la scène des Enfoirés a été accueilli par ses pairs et par le public.

Le chanteur de retour sur scène

Le 28 janvier 2026, Florent Pagny a donné le premier concert de sa tournée intitulée « des 65 ans » à Aix-en-Provence. Entre morceaux et salutations, il a pris le temps d’échanger avec les personnes présentes et d’aborder franchement son état de santé. Il a confirmé être en rémission mais a insisté sur la nécessité de rester vigilant et de suivre les prescriptions de son équipe médicale.

Sur scène, il a cité la recommandation de son médecin : « J’ai un mot du docteur, il ne faut pas que j’attrape tout et n’importe quoi ». Il a précisé qu’il faudrait limiter les interactions prolongées après les concerts : « Il ne faut pas m’attendre après le show, je vais disparaître comme je suis apparu », a-t-il déclaré, expliquant vouloir protéger sa convalescence et réduire les risques d’infection ou d’exposition.

Pagny a aussi rappelé la surveillance médicale qui accompagne sa rémission : scanners et IRM réguliers font partie du suivi, selon ses propres mots. Il a reconnu que les assurances avaient été plus réservées quant à son retour scénique, tandis que les médecins ont acté une amélioration suffisante pour autoriser la tournée. Sur le plateau de Quotidien en décembre, il avait déjà indiqué vivre depuis trois ans « avec mes contrôles », sans que cela n’occupe constamment ses pensées, sauf au moment des examens.

Le chanteur a résumé la position qu’il adopte face à la maladie en rappelant sa nature imprévisible : « Ça peut redébarquer n’importe quand », a-t-il dit, marquant ainsi la prudence qui guide désormais ses engagements artistiques et ses déplacements.