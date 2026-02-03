Florent Manaudou et Elsa Bois très proches à l’avant‑première du film Hurlevent

Florent Manaudou et Elsa Bois ont de nouveau attiré les photographes lors de l’avant‑première parisienne du film Hurlevent ce 2 février au Grand Rex, relançant les spéculations sur la nature de leur relation après une série d’apparitions publiques rapprochées.

La projection, organisée dans la salle emblématique du 2e arrondissement de Paris, mettait à l’affiche Margot Robbie et Jacob Elordi dans l’adaptation du roman d’Emily Brontë. Plusieurs personnalités y assistaient, parmi lesquelles Frédérique Bel, les miss Indira Ampiot et Clémence Botino, ainsi que le nageur Camille Lacourt. Ce dernier est venu en compagnie de sa compagne, Alice Detollenaere, tandis que Florent Manaudou s’est présenté aux côtés d’Elsa Bois, sa partenaire de Danse avec les stars sur TF1.

Les images publiées après la soirée montrent les deux anciens concurrents de l’émission posant ensemble et se tenant par la taille, geste interprété par certains comme le signe d’une relation qui dépasse le simple cadre professionnel. Florent Manaudou, médaillé olympique âgé de 35 ans, et Elsa Bois, présentée comme dix ans sa cadette, multiplient depuis plusieurs semaines les sorties communes et les moments partagés devant les objectifs.

Apparitions publiques, visites familiales et retenue officielle

La proximité des deux personnalités n’est pas nouvelle : elle s’est déjà manifestée lors d’autres rendez‑vous médiatiques. Le 21 janvier, le duo est apparu très proche au défilé de la marque AMI, programmé en marge de la Fashion Week de Paris. Avant cela, des sorties et des photos communes avaient déjà alimenté la curiosité des journalistes people et des fans.

Selon des informations relayées par la presse, Elsa Bois aurait invité Florent Manaudou à visiter sa maison d’enfance dans la Drôme et lui aurait présenté des membres de sa famille, dont sa mère et ses deux sœurs, nommées Alizée et Lilou dans les comptes rendus médiatiques. Ces rencontres familiales sont citées comme des éléments illustrant une relation devenue plus intime dans l’entourage privé des intéressés.

Pour autant, ni Elsa Bois ni Florent Manaudou n’ont officiellement précisé la nature exacte de leur relation. Les apparitions publiques récentes, depuis leur participation conjointe à Danse avec les stars — où ils ont terminé à la deuxième place — jusqu’à l’avant‑première du Grand Rex, montrent une évolution de leur comportement face aux photographes : de clichés pris parfois à leur insu à des poses assumées devant les objectifs.

Les faits rapportés — présences à des événements publics, visites familiales et clichés consensuels — composent l’ensemble des éléments rendus publics à ce stade par la presse people et les agences photo ayant couvert ces sorties.