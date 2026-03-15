Flavie Flament : son passage à Télématin lui a laissé des souvenirs mitigés

Invitée de Puremédias l’Hebdo le dimanche 15 mars 2026, Flavie Flament est revenue sur son bref passage à la tête de Télématin sur France 2, qu’elle a coanimé une saison avec Julien Arnaud. L’animatrice, aujourd’hui à l’antenne sur France 3 avec Flavie en France, a décrit une expérience professionnelle éprouvante, marquée par un rythme de travail incompatible avec sa vie personnelle et des désaccords sur le ton de l’émission.

Sans détour, Flavie Flament a qualifié la matinale d’émission « qui vous vole, qui vous kidnappe », évoquant des conditions de travail et d’horaires difficiles : réveils à 3h30, perte de liens sociaux et privation de sommeil. Elle a expliqué que cette organisation du temps l’avait éloignée de ses proches et de ses passions, et qu’elle se sentait soulagée d’avoir retrouvé un rythme plus compatible avec sa vie personnelle.

L’animatrice a aussi précisé qu’elle gardait de la tendresse pour son binôme Julien Arnaud et pour certaines équipes, tout en soulignant des désaccords de fond. Selon ses propos, l’équipe de la matinale vivait « en décalé du monde auquel elle s’adresse le matin », et elle n’adhérait pas toujours aux choix éditoriaux et à l’esprit de l’émission.

Une émission « qui vous kidnappe » selon Flavie Flament

Interrogée sur son bilan, Flavie Flament a déclaré : « Pour Julien, pour les chroniqueurs, pour les téléspectateurs, si c’était à refaire, je dirais oui. Pour le reste, non. » Elle a assuré avoir exprimé très tôt son malaise : au bout de deux mois, « tout le monde savait » que la formule lui convenait mal et qu’elle ne retrouverait pas la liberté de ton qu’elle souhaitait. Cette difficulté, a-t-elle dit, expliquait en partie son souhait d’aller voir ailleurs.

Sur la nature de son départ, l’animatrice a réfuté l’idée d’une éviction sèche et présenté sa sortie comme une libération négociée : elle affirme avoir espéré que France Télévisions lui propose un autre projet, souhait qui a été entendu. Flavie Flament a par ailleurs reconnu le rôle de Télématin dans son parcours : selon elle, sans cette expérience elle n’aurait peut‑être pas retrouvé l’antenne ni intégré France Télévisions.

Sur l’actualité de son programme actuel, Flavie en France a signé un double record de saison « lundi dernier », réunissant 196 000 téléspectateurs en Bourgogne, soit 4,8% de part d’audience, chiffre relevé par Puremédias. L’animatrice a enfin souligné que Télématin avait perdu des téléspectateurs en cours de route et pointé les changements réguliers d’animateurs comme un élément dans l’évolution des audiences, en invitant à regarder les chiffres d’audience contemporains.