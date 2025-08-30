États-Unis: une cour d’appel confirme l’illégalité de certains droits de douane de Trump

Une cour d’appel fédérale américaine a statué vendredi 29 août qu’une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump était illégale, confirmant une décision de première instance et fragilisant l’offensive protectionniste du chef de l’État. L’affaire porte sur des droits de douane qui ne ciblent pas de secteurs spécifiques, une modalité redoutée par l’administration, et le jugement, dont l’exécution est suspendue jusqu’au 14 octobre, ouvre la voie à un pourvoi devant la Cour suprême des États-Unis. Sur son réseau Truth Social, le président a dénoncé une décision « très partisane » et assuré que, avec l’appui éventuel de la Cour suprême, les droits de douane seraient utilisés « au profit de notre nation » pour rendre « l’Amérique à nouveau riche, forte et puissante ».