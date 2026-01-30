Eric Antoine bientôt candidat des Traîtres, son remplaçant à l’animation déjà trouvé

Eric Antoine, visage incontournable de M6, est au centre d’une attention particulière : l’animateur pourrait un jour troquer son rôle face caméra pour celui de candidat sur Les Traîtres, et l’acteur Francis Huster se dit prêt à le remplacer à la présentation. Dans une interview accordée à VSD, Huster confie avoir pris beaucoup de plaisir à participer au programme en avril dernier et affirme avoir proposé à la chaîne de prendre le relais de l’animation si Éric Antoine décidait un jour de s’y engager comme candidat. La prochaine saison de Les Traîtres doit être diffusée sur M6 dans quelques semaines et une septième saison est d’ores et déjà envisagée par les équipes.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Lors de cet entretien, Francis Huster se dit admiratif d’Éric Antoine et va jusqu’à évoquer son succès potentiel au cinéma : « Je le vois bien avec une Palme d’or à Cannes, c’est sûr qu’il fera de grandes choses au cinéma », déclare-t-il. Huster précise également avoir proposé ses services à la chaîne : « Je leur ai proposé d’animer si Éric Antoine voulait être candidat un jour », indiquant ainsi qu’il serait disposé à assurer l’animation le temps d’une saison si la production en manifestait le besoin.

Parallèlement à ses propositions télévisées, Francis Huster poursuit une carrière théâtrale intense. Installé au Théâtre Antoine avec la pièce En thérapie, inspirée de la série d’Arte, l’artiste de 78 ans joue tous les soirs tout en multipliant les apparitions télévisées : il a participé à Les Traîtres en début d’année dernière, a animé Murder Party l’été suivant et a récemment participé au retour du programme Zodiaque sur TF1, sans Claire Keim.

Eric Antoine, multi-chroniqueur et animateur sur plusieurs fronts

Le calendrier d’Éric Antoine est chargé : en plus d’être l’un des visages phares de M6, il présente quotidiennement La roue de la fortune, anime deux saisons annuelles de Les Traîtres et siège comme juré dans La France a un incroyable talent. Ce rythme de travail explique en partie les discussions autour d’un éventuel remplacement ponctuel sur certaines émissions, l’animateur étant très sollicité par la chaîne.

Des ajustements de grille ont récemment libéré du temps dans l’emploi du temps de l’illusionniste : M6 n’a pas renouvelé Le Juste Prix ni Lego Masters, deux émissions auxquelles il était associé, ce qui lui laisse davantage de disponibilités personnelles, notamment pour sa vie de couple avec son épouse Gennifer Demey, selon les informations publiées.

Par ailleurs, M6 prépare d’autres programmes pour la saison à venir : une nouvelle saison de 99 à battre, avec Juju Fitcats, est attendue pour cet été, confirmant la diversité des projets et des boucles de production dans lesquelles évoluent les animateurs et artistes impliqués.