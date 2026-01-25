Eredivisie J20 : Hadj Moussa, passeur décisif pour Feyenoord face à Heracles Almelo

Ce dimanche 25 janvier 2026, lors de la 20e journée de l’Eredivisie, Feyenoord affronte Heracles Almelo et mène actuellement 2-1 ; l’attaquant algérien Hadj Moussa s’est distingué en délivrant la passe décisive qui a permis à son équipe d’ouvrir le score à la 23e minute. La rencontre, toujours en cours au moment de ce compte rendu, reste indécise malgré l’avantage pris par les Rotterdamois.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Aligné dans le onze de Feyenoord, Hadj Moussa a été l’un des acteurs clés de la première période. À la 23e minute, il a adressé une passe décisive qui a abouti au premier but de la partie, offrant ainsi l’avantage à son équipe dans un match marqué par l’intensité des échanges entre les deux formations.

Outre cette passe décisive, l’international algérien s’est également montré actif dans les phases offensives, en particulier par une tentative cadrée qui illustre sa présence sur le front de l’attaque. Sa participation se traduit par une implication constante dans les séquences de jeu, contribuant au dynamisme offensif de Feyenoord.

Situation du match et place de la prestation de Hadj Moussa

La partie reste indécise puisque Feyenoord mène pour l’instant 2-1 face à Heracles Almelo. Le score témoigne d’un duel serré où chaque action offensive a son importance. La passe à la 23e minute signée Hadj Moussa figure parmi les faits marquants de cette 20e journée de championnat néerlandais.

Feyenoord et Heracles ont livré une rencontre rythmée, ponctuée d’échanges soutenus et d’occasions de part et d’autre. Dans ce contexte, la contribution de Hadj Moussa, tant par l’assist que par ses tentatives, a eu un impact direct sur le déroulement du match en permettant à son équipe de prendre l’avantage et de maintenir une pression offensive.

La performance du joueur algérien est relevée au sein d’un match où chaque équipe cherche à prendre le dessus pour engranger des points importants dans la course au classement. L’action décisive de la 23e minute reste à ce stade l’un des moments clés du match et fait écho à la capacité de Hadj Moussa à influer sur le jeu collectif.

La rencontre se poursuit et le score peut encore évoluer avant la fin du temps réglementaire. Pour l’instant, Feyenoord conserve l’avantage d’un but, tandis que Heracles Almelo tente de revenir au score. La participation de Hadj Moussa demeure l’un des faits saillants de cette journée de championnat, soulignant sa contribution offensive au sein de l’effectif feyenoordien.