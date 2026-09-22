Christina Applegate réapparaît en vidéo après quatre mois d’hospitalisation

L’actrice américaine a publié sa première vidéo depuis son retour chez elle le 4 août, sans détailler les traitements reçus pendant son séjour à l’hôpital.

Christina Applegate a publié, lundi 21 septembre 2026, sa première vidéo depuis son retour à domicile après une hospitalisation de quatre mois. L’actrice y remercie les personnes qui l’ont soutenue pendant cette période.

Dans la courte séquence mise en ligne sur Instagram, la star de Dead to Me apparaît souriante avec une nouvelle couleur de cheveux. Elle remercie son coiffeur Dave Stanwell d’avoir éclairé une journée difficile et adresse un message affectueux à ses abonnés.

D’après Entertainment Weekly et People, elle avait été admise à l’hôpital fin mars et était rentrée chez elle le 4 août. Son représentant n’a pas détaillé les traitements reçus, rappelant seulement qu’elle vit avec plusieurs problèmes de santé complexes. Les circonstances exactes de cette hospitalisation n’ont donc pas été rendues publiques.

Christina Applegate avait confirmé en avril traverser un nouvel épisode de santé et se concentrer sur son rétablissement. Diagnostiquée d’une sclérose en plaques en 2021, elle évoque régulièrement son quotidien avec la maladie dans le podcast MeSsy, coanimé avec Jamie-Lynn Sigler.

La publication du 21 septembre a suscité plusieurs réactions publiques. Henry Winkler a salué la force de l’actrice, tandis qu’Octavia Spencer et Andy Cohen ont commenté sa nouvelle apparence.