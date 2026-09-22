Sénégal : l’affaire Pape Abdoulaye Touré instruite pour crime contre l’humanité

Le parquet de Dakar a saisi deux cabinets d’instruction dans le dossier des violences politiques de 2021 à 2024. Plusieurs suspects ont été arrêtés, dont des personnes liées à l’affaire Pape Abdoulaye Touré, sur fond de faits qualifiés de crimes contre l’humanité.

Le parquet de Dakar a requis l’ouverture d’une information judiciaire pour crime contre l’humanité dans le dossier des violences politiques de 2021 à 2024. Les faits visés portent notamment sur des actes de torture et des traitements inhumains ou dégradants. Les premier et deuxième cabinets ont été saisis.

La procédure s’est accélérée mardi avec l’interpellation d’Ibrahima Diaw, agent d’assistance à la sécurité de proximité soupçonné d’avoir mortellement percuté Mamadou Ndoye lors de heurts à Bargny. L’intéressé a été conduit devant le parquet dans le cadre de l’enquête menée par la Section de recherches de Dakar.

Un autre volet concerne directement Pape Abdoulaye Touré. Quatre personnes déjà arrêtées, dont deux anciens vigiles employés à l’époque par l’ancien ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour et deux agents du Centre des œuvres universitaires de Dakar, font l’objet d’une information judiciaire. Le procureur a procédé à une co-saisine des juges des premier et deuxième cabinets.

Cette procédure trouve son origine dans une plainte déposée le 9 septembre 2024 par Pape Abdoulaye Touré. Il y dénonçait notamment une séquestration, un enlèvement illégal et des actes de torture qu’il affirme avoir subis dans la nuit du 2 juin 2023. Sa plainte mettait en cause plusieurs responsables de l’ancien régime, dont Pape Malick Ndour, l’ex-ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome et l’ancien haut commandant de la gendarmerie Moussa Fall. Leur mention dans la plainte ne signifie pas qu’ils sont inculpés dans la phase actuelle.

Le dossier s’inscrit dans une démarche judiciaire engagée plus largement sur les violences politiques de 2021 à 2024. En août 2025, le ministère sénégalais de la Justice avait indiqué avoir saisi le procureur général près la Cour d’appel de Dakar pour lui demander d’engager des poursuites relativement aux faits dénoncés par Pape Abdoulaye Touré dans une lettre ouverte adressée aux autorités.

Les personnes interpellées bénéficient de la présomption d’innocence. Le doyen des juges étant en congé, les quatre suspects du volet Pape Abdoulaye Touré doivent être présentés au juge du deuxième cabinet pour leur première comparution.