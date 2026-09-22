Le Bénin remet 250 000 barils de brut sur le marché en octobre

Akrake Petroleum Benin doit commercialiser en octobre 2026 la première cargaison issue de la relance du champ offshore de Sèmè. La production tourne autour de 3 000 barils par jour, sous les prévisions initiales.

Le Bénin remettra 250 000 barils de pétrole brut sur le marché international en octobre 2026. La cargaison, produite par Akrake Petroleum Benin sur le champ offshore de Sèmè, sera la première commercialisée par le pays depuis plus de deux décennies.

La production atteint actuellement environ 3 000 barils par jour, contre une prévision initiale comprise entre 5 000 et 6 000 barils. Le pétrole est extrait du bloc 1, situé au large du sud-est du Bénin.

L’exploitation a démarré en mars grâce au second puits foré sur le gisement. Le premier forage n’avait pas atteint la cible recherchée, ralentissant la montée en puissance du projet et limitant les volumes disponibles durant les premiers mois.

La cargaison n’avait pas encore trouvé d’acquéreur au moment de l’annonce. Le brut béninois devrait être proposé avec une décote liée à son retour sur le marché, mais le niveau des cours mondiaux pourrait en limiter l’effet sur le prix de vente.

Akrake Petroleum Benin est une filiale de Lime Petroleum Holding, contrôlée par le groupe singapourien Rex International Holding. L’entreprise exploite le bloc 1 dans le cadre d’un contrat de partage de production conclu en décembre 2023. Elle détient une participation de 76 %, contre 15 % pour l’État béninois et 9 % pour Octogone E&P.

Le bloc couvre 551 kilomètres carrés dans des eaux profondes de 20 à 30 mètres. Le gisement de Sèmè avait produit environ 22 millions de barils entre 1982 et 1998, avant l’arrêt de son exploitation dans un contexte de faibles prix du pétrole. Ses réserves prouvées et probables ont été évaluées à 10,9 millions de barils dans un rapport indépendant publié en mars 2025.