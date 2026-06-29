World Cup 2026: Japan Lead Brazil at Half-Time (1-0)

Japan lead Brazil 1-0 at half-time in their World Cup 2026 round-of-32 match at Houston Stadium thanks to Kaishu Sano’s 29th-minute goal.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Brésil VS Japon, le 29/06/2026 18:00, stade Houston Stadium
Illustration du match Brésil VS Japon, le 29/06/2026 18:00, stade Houston Stadium
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At half-time in this World Cup 2026 round-of-32 match at Houston Stadium, Japan lead Brazil 1-0. The only goal of the first half came from Kaishu Sano, who scored a decisive goal in the 29th minute. The score reflects the intensity of the exchanges over the opening 45 minutes, which were also marked by several yellow cards.

In this match between two ambitious teams, Brazil, favorites because of their record and technical depth, trail at the break. Japan, set up in a 3-4-2-1 under Hajime Moriyasu, took the lead by showing defensive solidity and measured efficiency in attack. Brazil, lined up in a 4-3-3 with Carlo Ancelotti in charge, dominate possession (77%) but are struggling to convert their chances.

The key events of this first half began as early as the 12th and 14th minutes, with yellow cards shown to Kaishu Sano and Casemiro, highlighting the strong commitment on both sides. Japan’s No. 24 confirmed his impact in the 29th minute by scoring the opening goal. A third yellow card came just before the break for Daichi Kamada on the Japanese side.

Statistically, Brazil have had seven shots, including two on target, while Japan have attempted only three shots, with just one on target. Brazil’s overwhelming share of possession (77%) contrasts with the fact that none of their shots have yet found the net, while Japan have made the most of one of their few opportunities.

Japan goalkeeper Zion Suzuki has already made two important saves, helping his team preserve their lead. For Brazil, Alisson has only had to intervene sporadically but will need to remain alert in the second half. The match remains open, and the balance could shift in the 45 minutes to come.

Brazil
Finished Houston Stadium
Japan
29/06/2026 18:00 Round of 32
Fil du match
  1. 12'Carton jaune - K. SanoJapon, 12e
  2. 14'Carton jaune - CasemiroBrésil, 14e
  3. 29'But - K. SanoJapon, 29e
  4. 45'Carton jaune - D. KamadaJapon, 45e
  5. 46'Remplacement - Lucas Paqueta (remplace Endrick)Brésil, 46e
  6. 48'Carton jaune - DaniloBrésil, 48e
  7. 56'But - Casemiro (passe Gabriel)Brésil, 56e
  8. 66'Remplacement - M. Cunha (remplace G. Martinelli)Brésil, 66e
  9. 66'Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 66e
  10. 66'Remplacement - K. Nakamura (remplace J. Suzuki)Japon, 66e
  11. 78'Remplacement - D. Kamada (remplace A. Tanaka)Japon, 78e
  12. 78'Remplacement - J. Ito (remplace S. Machino)Japon, 78e
  13. 84'Carton jaune - J. SuzukiJapon, 84e
  14. 90+2'Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho)Brésil, 90+2e
  15. 90+5'But - G. Martinelli (passe Bruno Guimaraes)Brésil, 90+5e
  16. 90+7'Remplacement - D. Maeda (remplace K. Ogawa)Japon, 90+7e
  17. 90+8'Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos)Brésil, 90+8e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Brazil 6 / Japan 2
  • Tirs : Brazil 16 / Japan 5
  • Possession : Brazil 68% / Japan 32%
  • Corners : Brazil 3 / Japan 2
  • Fautes : Brazil 4 / Japan 8
  • Cartons jaunes : Brazil 2 / Japan 2
  • Passes : Brazil 588 / Japan 273
  • Precision des passes : Brazil 92% / Japan 84%
  • xG : Brazil 1.44 / Japan 0.23
World Cup 2026 schedule
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Group A
Mexico
Finished Estadio Azteca
South Africa
Group A
South Korea
Finished Estadio Akron
Czech Republic
Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group D
United States
Finished SoFi Stadium
Paraguay
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group C
Brazil
Finished MetLife Stadium
Morocco
Group C
Haiti
Finished Gillette Stadium
Scotland
Group D
Australia
Finished BC Place
Turkey
Group E
Germany
Finished NRG Stadium
Curaçao
Group F
Netherlands
Finished AT&T Stadium
Japan
Group E
Ivory Coast
Finished Lincoln Financial Field
Ecuador
Group F
Sweden
Finished Estadio BBVA
Tunisia
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