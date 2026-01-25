En Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo confirmé à la tête du PPA-CI lors du Comité central

Réuni en session ordinaire le samedi 24 janvier 2026, le Comité central du Parti des Peuples Africains de Côte d’Ivoire (PPA-CI) a pris d’importantes décisions politiques. À l’issue des travaux, les membres du Comité central ont officiellement demandé à Laurent Gbagbo de rester à la tête du parti, une proposition acceptée par l’ancien président ivoirien.

Devant les cadres du PPA-CI, Laurent Gbagbo a réaffirmé sa volonté de poursuivre le combat politique du parti et de renforcer sa structuration sur l’ensemble du territoire national. Il a également renouvelé son opposition à toute tentative de quatrième mandat présidentiel, qu’il estime contraire aux principes démocratiques et à l’esprit de la Constitution.

Le Comité central s’est par ailleurs prononcé sur la gouvernance actuelle. Dans une résolution adoptée à l’issue des échanges, il a dénoncé une « gestion familiale du pouvoir d’État », qu’il juge préjudiciable à la bonne gouvernance, à l’équité et au fonctionnement des institutions républicaines.

Cette session marque une étape stratégique pour le PPA-CI, qui entend consolider son positionnement politique et son rôle d’opposition, en s’appuyant sur le leadership de Laurent Gbagbo.