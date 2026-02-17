Emma Daumas revient sur ses addictions et admet avoir conduit ivre

Star Academy sur TF1 continue de susciter l’intérêt du public et de rappeler le destin contrasté de ses anciens élèves : de Nolwenn Leroy, victorieuse et désormais décorée, à Emma Daumas, qui évoque sans filtre ses années difficiles. Entre carrières lancées sous les projecteurs et aveux publics sur des épisodes personnels, ces parcours illustrent la double nature du télécrochet, à la fois tremplin médiatique et pression permanente pour les artistes.

Le concept de l’émission reste inchangé : pendant plusieurs semaines, de jeunes artistes vivent isolés dans un château, suivent des cours de chant, de danse et de jeu, et se présentent chaque semaine à des évaluations devant un jury et le public. Mélangeant compétition et émotion, le programme met en lumière des trajectoires variées et a, au fil des saisons, permis à certains candidats de construire des carrières durables. La récente gagnante, identifiée sous le prénom Ambre dans les médias, s’engage désormais sur cette voie professionnelle.

Parmi les figures les plus emblématiques issues de l’émission, Nolwenn Leroy et Emma Daumas offrent des récits opposés : l’une poursuit une ascension régulière récompensée par des distinctions, l’autre raconte des épisodes d’excès et une trajectoire plus sinueuse après l’exposition télévisuelle.

Nolwenn Leroy, de la Star Academy à la Légion d’honneur

La victoire de Nolwenn Leroy lors de la deuxième saison de la Star Academy a constitué le point de départ d’un parcours professionnel soutenu. Son premier album éponyme, paru en 2003, a été porté par des titres comme Cassé et Suivre une étoile, qui ont contribué à installer sa popularité auprès du grand public.

Peu après ce lancement, Nolwenn Leroy a reçu le trophée de révélation francophone aux NRJ Music Awards en 2004, distinction qui a confirmé son statut d’artiste émergente. Elle a ensuite enchaîné tournées et projets musicaux dans plusieurs pays francophones, consolidant une carrière régulière sur scène.

En 2026, une nouvelle étape a été ajoutée à son parcours : la chanteuse a été honorée en recevant la Légion d’honneur, distinction républicaine qui récompense un engagement ou un parcours professionnel notable. Outre la musique, Nolwenn Leroy est également créditée de participations en tant qu’actrice et comédienne, multipliant les activités artistiques depuis sa sortie du télécrochet.

Par contraste, le parcours d’Emma Daumas, révélée lors de la même génération de candidats, a connu des hauts et des bas plus marqués. Présente lors de la deuxième saison en 2002, elle a atteint la demi-finale du programme et s’est rapidement imposée comme une figure reconnue de cette première vague d’artistes issus du format.

Son premier album, Le Saut de l’ange, s’est vendu à 200 000 exemplaires et a été lancé par le tube Tu seras, succès commercial notable au début des années 2000. Après une période de forte exposition médiatique, Emma Daumas s’est faite plus discrète avant de revenir ponctuellement lors d’un prime spécial réunissant d’anciens candidats du programme.

Lors d’un entretien dans le podcast Psychik animé par le docteur Laurent Karila, Emma Daumas est revenue sur ses comportements à risque et ses excès passés, évoquant notamment l’alcool : « Je me sentais invincible. Je pouvais conduire en ayant picolé beaucoup ». Elle a également abordé sa consommation de cannabis débutée à l’adolescence : « J’ai commencé le cannabis de façon festive quand j’avais 16 ans. J’ai continué par la suite quand j’ai commencé mon métier. C’est quelque chose qui calmait mon anxiété. J’étais addict pendant plusieurs années ».

Emma Daumas a reconnu, avec le recul, avoir mis sa vie et celle des autres en danger et a précisé qu’elle n’a jamais touché aux drogues dures, malgré « une période avec des addictions poussées » à l’alcool et au cannabis.