Elodie Gossuin en vacances à Dubaï pendant les frappes iraniennes

La nuit du 28 février au 1er mars 2026 a plongé Dubaï dans une atmosphère de panique après des frappes et des interceptions de drones et de missiles liées à l’escalade entre Washington et Téhéran. Selon des témoignages et des messages publiés sur les réseaux sociaux, des explosions ont été entendues dans plusieurs secteurs de l’émirat, l’aéroport a été temporairement fermé et le Burj Al Arab a subi des dégâts causés par les débris d’un drone intercepté.

Dans un contexte régional déjà extrêmement tendu, la presse fait état d’une offensive menée par des forces américano-israéliennes contre des installations nucléaires et militaires iraniennes, et la mort du guide suprême Ali Khamenei a été officialisée le 1er mars, selon les mêmes sources. En représailles, l’Iran aurait lancé une salve de missiles et de drones visant notamment des bases américaines dans la région, entraînant des répliques et des explosions signalées dans plusieurs capitales des monarchies du Golfe, Dubaï figurant parmi les lieux touchés.

Sur place, les services de sécurité ont procédé à des évacuations autour de zones touristiques et d’hôtels de grand standing après qu’un drone intercepté a laissé des débris provoquant un début d’incendie sur la façade du Burj Al Arab. Les témoignages recueillis décrivent des détonations audibles jusqu’à Palm Jumeirah et des perturbations importantes des transports aériens en raison de l’arrêt temporaire des vols.

Des vacanciers et influenceurs français pris dans la peur

Parmi les personnes présentes à Dubaï, l’animatrice et ancienne Miss France Élodie Gossuin a relaté son expérience sur les réseaux sociaux. En compagnie de son mari Bertrand Lacherie et de leurs enfants, elle a fait état d’alertes répétées aux missiles et d’interceptions en cours. « Je ne sais pas si c’est la pire journée de ma vie, mais je ne pensais pas vivre ça un jour », a-t-elle écrit, évoquant les explosions et la peur ressentie par sa famille. Elle a indiqué s’être déplacée vers des zones considérées comme potentiellement moins exposées et a demandé des informations concernant une éventuelle réouverture des liaisons aériennes ainsi que des contacts auprès du consulat.

Le mouvement d’inquiétude touche d’autres Français installés ou en séjour à Dubaï. L’ancienne candidate de Secret Story, Kamila, a décrit la scène en comparant les impacts à des coups de tonnerre et en signalant l’observation d’au moins trois missiles. L’influenceuse Maeva Ghennam a diffusé des images montrant des projectiles dans le ciel depuis son jardin et s’est interrogée publiquement sur les gestes de protection à adopter, notamment la fermeture des vitres.

Ces témoignages interviennent alors que les autorités aériennes ont suspendu les opérations dans l’un des hubs les plus fréquentés du Moyen-Orient, rendant pour le moment impossible le départ de nombreux passagers. Dubaï, cité cosmopolite où près de 90 % de la population est composée d’étrangers, abrite une importante communauté française qui figure parmi les personnes concernées par ces perturbations.