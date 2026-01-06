Élections générales de 2026 : la CBDH retient 164 moniteurs communaux

La Commission béninoise des droits de l’homme a rendu publique la liste des moniteurs chargés de suivre le déroulement des élections législatives et communales prévues le 11 janvier 2026 sur toute l’étendue du territoire national.

La Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) a publié la liste des moniteurs communaux retenus pour le suivi des élections générales de 2026. Au total, 164 moniteurs ont été sélectionnés à l’issue du processus de recrutement.

Ces moniteurs seront déployés dans l’ensemble des communes du Bénin. Leur mission principale consistera à observer et évaluer le respect des droits de l’homme tout au long du processus électoral, notamment lors des élections législatives et communales du 11 janvier 2026.

Les moniteurs auront également pour rôle de collecter des informations sur le terrain, de documenter d’éventuelles violations et de faire remonter leurs observations à la Commission.

Ci- dessous la liste des personnes retenues