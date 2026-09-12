BRICS : Ramaphosa place la réforme du multilatéralisme au cœur du sommet de New Delhi

Arrivé vendredi dans la capitale indienne pour le 18e sommet des BRICS, Cyril Ramaphosa veut porter la réforme des institutions mondiales, l’investissement africain et la transformation locale des matières premières.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé vendredi 11 septembre à New Delhi pour le 18e sommet des BRICS, prévu les 12 et 13 septembre, avec pour priorités la réforme des institutions multilatérales et l’élargissement des investissements vers l’Afrique, selon la présidence sud-africaine.

Il doit participer samedi à une session à huis clos consacrée à une gouvernance mondiale plus inclusive et au renforcement du multilatéralisme. Les dirigeants doivent notamment examiner la réforme du système des Nations unies, de l’architecture financière internationale et du système commercial multilatéral.

Vendredi, lors du dialogue des dirigeants avec le BRICS Business Forum, Ramaphosa a appelé le groupe à dépasser le rôle de simple plateforme commerciale. Il a plaidé pour que l’Afrique ne reste pas un fournisseur de minerais bruts pendant que la transformation, la technologie et la production à plus forte valeur ajoutée se concentrent ailleurs.

Le président sud-africain a demandé que les investissements se dirigent davantage vers la production manufacturière, la transformation des matières premières, les technologies industrielles, l’énergie, les infrastructures et la logistique. Pretoria veut aussi utiliser le sommet pour accroître les échanges entre membres des BRICS et mobiliser des capitaux pour des infrastructures africaines liées à la Zone de libre-échange continentale africaine.

Ramaphosa doit également prendre part samedi à une table ronde économique Inde Afrique du Sud consacrée au commerce et à l’investissement. La présidence sud-africaine cite notamment les produits pharmaceutiques, les infrastructures, les minerais critiques et la chaîne de valeur des batteries pour véhicules électriques parmi les secteurs ciblés pour de nouveaux investissements indiens.

Le sommet réunit les onze membres à part entière des BRICS dans un contexte marqué par les guerres au Moyen Orient et en Ukraine ainsi que par les tensions entre grandes puissances. Les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales du groupe ont déjà appelé vendredi à une réforme du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale afin de renforcer la représentation des économies émergentes.

Dimanche, Ramaphosa doit intervenir lors de la session ouverte consacrée à la croissance mondiale inclusive. Le sommet doit s’achever par l’adoption de la Déclaration de New Delhi.