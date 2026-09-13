Afrique du Sud : la conférence parlementaire du Commonwealth s’ouvre au Cap

Des parlementaires et responsables de législatures du Commonwealth se réunissent au Cap du 13 au 19 septembre pour la 69e conférence annuelle. Les débats porteront notamment sur le droit international, la démocratie parlementaire et l'inclusion.

La 69e Conférence parlementaire du Commonwealth s’ouvre ce dimanche 13 septembre au Cap, en Afrique du Sud, avec des élus et responsables parlementaires venus des neuf régions de l’Association parlementaire du Commonwealth pour une semaine de travaux consacrés au droit international et à la démocratie parlementaire.

Accueilli par le Parlement sud-africain et la branche sud-africaine de la Commonwealth Parliamentary Association (CPA), le rendez-vous se tient au Cape Town International Convention Centre jusqu’au 19 septembre. Le thème retenu est « Renforcer le droit international et la démocratie parlementaire dans un ordre mondial en mutation : le leadership du Commonwealth ».

Le programme comprend l’Assemblée générale de la CPA et son débat général, des réunions du comité exécutif ainsi que plusieurs ateliers sur le fonctionnement des parlements et les défis de gouvernance. Des présidents d’assemblée, des parlementaires, des responsables administratifs et des spécialistes de la gouvernance participent aux travaux.

Plusieurs rencontres spécialisées sont également prévues, dont la 42e conférence des petites sections de la CPA, la 10e conférence des femmes parlementaires du Commonwealth, des réunions du réseau des parlementaires en situation de handicap et la 60e conférence de la Society of Clerks-at-the-Table.

Le président de l’Assemblée nationale du Kenya, Moses Wetang’ula, est arrivé au Cap avant l’ouverture et a indiqué vouloir prendre part aux échanges sur les technologies émergentes et le renforcement du travail parlementaire. Des délégations de plusieurs autres pays du Commonwealth ont également rejoint l’Afrique du Sud pour la rencontre.

La conférence intervient dans une séquence où Pretoria met en avant son rôle dans les enceintes multilatérales. Le 10 septembre, Cyril Ramaphosa avait placé la réforme du multilatéralisme au cœur du sommet des BRICS de New Delhi.