PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Égypte : le président accorde une grâce présidentielle à l'activiste Alaa Abdel Fattah

Égypte : le président accorde une grâce présidentielle à l’activiste Alaa Abdel Fattah

Politique
Par Kevin Aka
Mis à jour:
2 min.
L'activiste Alaa Abdel Fattah
Alaa Abdel Fattah, blogueur et militant égypto-britannique
- Publicité-
. .

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a annoncé, lundi 22 septembre, la libération d’Alaa Abdel Fattah, figure emblématique de la révolution de 2011. Blogueur et militant égypto-britannique, il était détenu depuis 2021 après avoir été condamné à cinq ans de prison pour « diffusion de fausses informations ».

Âgé de 43 ans, Abdel Fattah devait théoriquement être libéré en septembre 2024, mais il restait incarcéré. Sa remise en liberté intervient après plus de dix ans de détentions successives, souvent dénoncées par les organisations internationales de défense des droits humains. La décision a été rendue publique par la chaîne Al-Qahera News, qui a précisé que le chef de l’État avait pris les mesures constitutionnelles et juridiques nécessaires.

Cette issue marque l’aboutissement d’une intense campagne. Début septembre, le Conseil national des droits de l’homme avait exhorté le président à envisager une grâce « pour des raisons humanitaires », avec le soutien des familles et ONG. Le cas d’Abdel Fattah, considéré comme le prisonnier politique le plus emblématique d’Égypte, avait été mis en avant.

Né en 1981 et informaticien de formation, Abdel Fattah s’était imposé dès les années 2000 comme pionnier du mouvement des blogueurs. Actif lors du soulèvement contre Hosni Moubarak, il est devenu une figure centrale de la contestation et une cible régulière des autorités. Arrêté pour la première fois en 2013, il avait acquis la citoyenneté britannique en 2021, renforçant la pression diplomatique pour sa libération. Sa mère, la militante Leila Souef, avait même mené une grève de la faim pour dénoncer ses conditions de détention.

Un geste politique

La grâce présidentielle concerne également d’autres détenus, dont Saeed Magli al-Diw Aliwa, Karam Abdel-Samie Ismail al-Saadani et Mohamed Awad Abdo Mohamed. Elle intervient alors que le président Al-Sissi a récemment demandé au Parlement de réexaminer un projet de réforme de la procédure pénale, incluant une meilleure protection de la vie privée et l’élargissement des alternatives à la détention provisoire.

Pour de nombreux observateurs, la libération d’Alaa Abdel Fattah constitue un signal adressé à la communauté internationale, alors que l’Égypte cherche à soigner son image en matière de droits humains, tout en conservant un contrôle étroit sur la scène politique intérieure.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
RD Congo

RDC: démission de Vital Kamerhe, président de l’Assemblée Nationale

Bénin

Diplomatie: fin de mission pour l’ambassadrice Paulette Adjovi Yèkpè après huit ans à Abuja

Bénin

Bénin: Samou Adambi appelle à l’unité après son retour au Bloc Républicain

Mali

65 ans d’indépendance du Mali : Assimi Goïta appelle à l’unité autour de la souveraineté nationale

Bénin

Marché de gros du Grand Nokoué: l’aménagement d’entrepôts ouverts aux privés

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Paris prêt à clarifier sa position face à Ouattara

Bénin

Bénin: plus de 20 600 ménages bénéficient des premiers transferts monétaires du programme GBESSOKE

Bénin

Nigeria: fin de mission pour l’ambassadrice du Bénin, Paulette Adjovi Yèkpè

Bénin

Bénin: plusieurs boutiques ravagées par un incendie à Cotonou

Bénin

Kandi: après le vote de défiance, Paul Hounkpè fait nommer plusieurs personnes dans le conseil communal

VOIR TOUS LES FLASHS