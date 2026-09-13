À Londres, Harrods met cinq signatures africaines et diasporiques en vitrine

Du Ghana au Sénégal, cinq maisons d’Afrique et de sa diaspora sont réunies chez Harrods jusqu’au 27 octobre dans le premier pop-up retail de Brand63Africa.

Cinq maisons d’Afrique et de sa diaspora occupent depuis le 7 septembre le cinquième étage de Harrods, à Londres. Le grand magasin britannique accueille jusqu’au 27 octobre le premier pop-up retail de Brand63Africa, après le lancement de la plateforme lors de la London Fashion Week en début d’année.

La sélection réunit Christie Brown au Ghana, Studio Namnyak au Kenya, Abiola Olusola au Nigeria, Sukeina au Sénégal et The Cloth à Trinité-et-Tobago. Harrods présente l’ensemble comme une vitrine de créations contemporaines où se croisent artisanat, travail textile, silhouettes du soir, pièces de jour et propositions plus fluides.

L’intérêt du projet tient aussi à ce qu’il refuse de réduire la mode africaine à une esthétique unique. Dans un entretien publié le 12 septembre par Marie Claire, la fondatrice Eva Omaghomi explique vouloir ouvrir des débouchés durables à des créateurs souvent visibles dans leur pays d’origine mais encore peu distribués dans les grands circuits internationaux.

Cette diversité se lit directement dans les cinq maisons choisies. Abiola Olusola travaille depuis Lagos avec des artisans et des spécialistes du textile autour de matières, d’imprimés et de détails ancrés dans l’héritage yoruba. Sukeina développe de son côté des silhouettes sculpturales et graphiques, tandis que les autres labels élargissent le registre entre tailleurs, robes, pièces de jour et savoir-faire textiles.

Brand63Africa, créée en 2025, se présente comme une entreprise sociale consacrée à l’accès des designers africains et issus de la diaspora au marché mondial du luxe. Son nom renvoie à 1963, année de création de l’Organisation de l’unité africaine, devenue depuis l’Union africaine.

Le pop-up est installé au cinquième étage du magasin de Knightsbridge. Harrods indique qu’il restera accessible jusqu’au mardi 27 octobre, date à laquelle cette première activation commerciale de Brand63Africa doit s’achever.