Afrique : Hyundai et la BAD s’allient sur l’énergie et la mobilité

Hyundai Motor Group et la Banque africaine de développement ont signé à Séoul une lettre d’intention couvrant six axes, de l’énergie propre aux transports, aux véhicules électriques et à l’industrialisation en Afrique.

Hyundai Motor Group et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé le 8 septembre 2026 à Séoul une lettre d’intention pour développer des projets en Afrique dans l’énergie propre, les transports, la mobilité électrique et l’industrialisation.

Le texte a été signé au siège de Hyundai par Jaehoon Chang, vice-président du groupe, et Kevin Chika Urama, économiste en chef et vice-président de la BAD chargé de la gouvernance économique et de la gestion des connaissances. La délégation de la banque était en Corée du Sud dans le cadre de la 8e Conférence ministérielle de la coopération économique Corée-Afrique.

Les deux partenaires ont identifié six axes de coopération à moyen et long terme. Ils couvrent la transition vers les énergies propres, notamment l’hydrogène vert, les solutions de mobilité durable, les infrastructures de transport et de logistique, le développement d’une chaîne de valeur des véhicules électriques, le renforcement des capacités industrielles et manufacturières ainsi que la formation des talents.

Dans les infrastructures, Hyundai et la BAD veulent examiner des projets routiers, ferroviaires et portuaires. Pour la mobilité électrique, l’accord prévoit d’explorer des chaînes de valeur s’appuyant sur les minerais critiques africains, afin de relier davantage les ressources du continent à des activités de transformation, d’assemblage et de production.

Le partenariat ne comporte, à ce stade, ni enveloppe financière globale annoncée ni liste définitive de projets. Les deux institutions indiquent vouloir identifier des initiatives d’investissement concrètes et définir des cadres de mise en œuvre par secteur, avec des montages associant financement du développement et capitaux privés.

Hyundai met en avant un dispositif de financement mixte reliant financements publics ou de politique économique et capitaux privés, avec des mécanismes destinés à réduire les risques liés aux investissements. Le constructeur estime qu’une telle architecture pourrait faciliter des projets dans la mobilité, l’énergie et les infrastructures.

La BAD apporte de son côté ses instruments de financement du développement, de mobilisation de capitaux et de préparation de projets. Kevin Chika Urama a présenté Hyundai comme un partenaire stratégique dont les capacités technologiques peuvent accompagner la compétitivité industrielle et la transformation économique du continent.

Après la signature, la délégation de la BAD a visité les installations de Hyundai à Yangjae, où le groupe a présenté des technologies de mobilité et de robotique, notamment les robots Security X Spot et DAL-e.