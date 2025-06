Éducation: la BOAD accorde 30 milliards de FCFA au Bénin pour construire et équiper des lycées

- Publicité-

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) vient d’accorder un appui financier de 30 milliards de francs CFA à la République du Bénin pour le financement de la seconde phase d’un projet d’équipement et de construction de lycées.

L’annonce a été faite à l’issue des travaux de la 146e session ordinaire de son Conseil d’administration, tenue le mercredi 25 juin 2025.

Ce financement servira à appuyer la construction et l’équipement de nouveaux lycées dans les communes de Cotonou, Abomey-Calavi et Djakotomey. L’objectif visé est double : accroître l’offre en infrastructures scolaires et renforcer les capacités pédagogiques du système éducatif béninois.

Selon des sources proches de la banque, cette phase du projet comprendra également le renforcement de compétences pour 500 enseignants, ainsi que la formation de 20 inspecteurs pédagogiques. Une démarche qui s’inscrit dans une logique de professionnalisation accrue de l’enseignement technique et professionnel au Bénin.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des engagements de la BOAD en faveur du développement du capital humain dans l’espace UEMOA. Il marque également la volonté du gouvernement béninois de poursuivre ses investissements dans l’éducation, moteur essentiel de la transformation économique du pays.