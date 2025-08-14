PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Drones ukrainiens en Russie : raffinerie incendiée

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Zelensky reçu à Londres par le Premier ministre ce jeudi 14 août

La Corée du Nord nie avoir retiré les haut-parleurs de propagande à la frontière sud-coréenne

Brésil: avocats de Bolsonaro demandent l’acquittement pour tentative présumée de coup d’État

Canicule: vigilance rouge levée, 80 départements en orange

Vizcarra en détention provisoire au Pérou pour corruption présumée

L’armée israélienne affirme avoir intercepté un missile tiré du Yémen

Le bitcoin bat un record en franchissant 124 000 $

Incendies en Espagne : Madrid sollicite l’aide de l’UE

La justice valide les coupes de l’administration Trump dans l’aide internationale

L’Égypte interpelle Israël sur l’idéologie du «Grand Israël»

VOIR TOUS LES FLASHS

L’Ukraine a lancé des dizaines de drones sur la Russie entre mercredi soir et jeudi matin, une attaque qui, selon les autorités russes, a provoqué des incendies dans deux régions du sud du pays et fait trois blessés. Le gouverneur de Volgograd, Andreï Bocharov, a indiqué sur Telegram qu’un déversement de produits pétroliers avait pris feu dans la raffinerie locale, tandis que, d’après l’AFP, un autre drone a frappé une voiture dans la région de Belgorod et blessé trois personnes, a déclaré le gouverneur Viatcheslav Gladkov.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!