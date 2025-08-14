Drones ukrainiens en Russie : raffinerie incendiée

L’Ukraine a lancé des dizaines de drones sur la Russie entre mercredi soir et jeudi matin, une attaque qui, selon les autorités russes, a provoqué des incendies dans deux régions du sud du pays et fait trois blessés. Le gouverneur de Volgograd, Andreï Bocharov, a indiqué sur Telegram qu’un déversement de produits pétroliers avait pris feu dans la raffinerie locale, tandis que, d’après l’AFP, un autre drone a frappé une voiture dans la région de Belgorod et blessé trois personnes, a déclaré le gouverneur Viatcheslav Gladkov.