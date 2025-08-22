Droits de douane : La Poste annonce la suspension des envois de colis de la France vers les États‑Unis

La Poste a annoncé vendredi 22 août à l’AFP qu’elle suspendra, à compter du 25 août, les envois de colis vers les États-Unis, à l’exception des cadeaux entre particuliers d’une valeur inférieure à 100 euros, en raison du récent durcissement des règles douanières américaines. Le groupe public français se dit « contrainte », dans un communiqué, « du fait de spécifications et modalités techniques toujours incomplètes et du délai extrêmement court pour se préparer », précisant cette décision quelques heures après l’adoption de mesures similaires par la poste allemande.