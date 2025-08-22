PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Droits de douane : La Poste annonce la suspension des envois de colis de la France vers les États‑Unis

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

États-Unis : le président de la Fed n’exclut pas des baisses de taux

La Russie assure qu’aucune rencontre Poutine‑Zelensky n’est prévue

Sirènes d’alerte à Kiev pendant la visite du chef de l’Otan

Perquisition du FBI au domicile d’un ancien haut conseiller de Trump devenu opposant

Nucléaire iranien : selon la diplomatie française, il est urgent de négocier une solution

Famine à Gaza: Londres dénonce un «scandale moral», «totalement évitable»

Donetsk : la Russie revendique la prise de trois villages

Sri Lanka : Ranil Wickremesinghe, ex-président arrêté

Thaïlande: l’ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra acquitté pour lèse-majesté

Kurdistan irakien : une figure de l’opposition arrêtée après des affrontements armés

VOIR TOUS LES FLASHS

La Poste a annoncé vendredi 22 août à l’AFP qu’elle suspendra, à compter du 25 août, les envois de colis vers les États-Unis, à l’exception des cadeaux entre particuliers d’une valeur inférieure à 100 euros, en raison du récent durcissement des règles douanières américaines. Le groupe public français se dit « contrainte », dans un communiqué, « du fait de spécifications et modalités techniques toujours incomplètes et du délai extrêmement court pour se préparer », précisant cette décision quelques heures après l’adoption de mesures similaires par la poste allemande.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!