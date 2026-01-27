Dramane Kamagaté attendu au tournant avec l’USM Alger en Coupe CAF

Dramane Kamagaté, attaquant ivoirien de 20 ans, s’est imposé comme l’une des révélations de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF 2025-26 en inscrivant trois buts et en délivrant une passe décisive. Formé au FC San Pedro, il a signé récemment à l’USM Alger et arrive en Algérie après des performances marquantes avec son ancien club, qui l’ont placé en tête du classement des buteurs après les trois premières journées de la compétition.

Ses réalisations en phase de groupes ont été nettes et déterminantes : Kamagaté a marqué lors de la première journée contre l’USM Alger, participant au score dans la défaite 3-2 de San Pedro, puis a confirmé son instinct de buteur en inscrivant un doublé face aux Maliens de Djoliba lors de la deuxième journée. Ces trois buts constituent l’ensemble de son total dans la compétition avant son transfert vers le club algérien.

Révélé très tôt au public continental, Kamagaté a attiré l’attention des recruteurs et des observateurs par sa finition et sa capacité à se montrer décisif dans les premiers matches de la Coupe CAF. Sa progression a été suivie à partir de son passage au FC San Pedro, club où il a été formé et avec lequel il a obtenu ses statistiques actuelles dans la compétition.

Un transfert récent et des premières déclarations

Arrivé à l’USM Alger il y a quelques semaines, le jeune attaquant doit désormais s’adapter à un nouvel environnement sportif et organisationnel. Le club algérien l’a engagé au sortir de sa performance en Coupe de la Confédération, transaction qui intervient après les trois rencontres disputées avec San Pedro dans la phase de groupes.

Dans ses premières déclarations publiques depuis son arrivée à Alger, Kamagaté a expliqué les raisons de son choix : « J’ai choisi l’USMA parce que nos visions se rejoignent et que le projet du club correspond pleinement à mes objectifs ». Il a également évoqué la relation entretenue avec la direction : « Le président est comme un père, une personne formidable et humble », a-t-il déclaré.

Sur le plan sportif, ses chiffres enregistrés en Coupe CAF 2025-26 — trois buts et une passe décisive — constituent le point de départ de son parcours sous les couleurs de l’USM Alger. Ces éléments chiffrés résument son apport offensif lors de la phase de groupes avant de poursuivre sa saison avec son nouveau club.

Parlant de ses références, Kamagaté a cité une figure majeure du football ivoirien et africain : « Mon idole ? Mon grand frère, Didier Drogba ». Cette remarque souligne l’influence d’un modèle reconnu sur son orientation et ses ambitions personnelles.