«Donner la parole aux jeunes, c’est bâtir l’avenir», l’Union européenne lance le Conseil Jeunesse UE-Bénin

L’Union européenne a officiellement lancé, mardi 30 septembre 2025 à Cotonou, le Conseil Jeunesse UE-Bénin, un espace de dialogue entre les jeunes et les institutions européennes. L’événement, marqué par la clôture de la campagne numérique « Au-delà des Échos », a mis en lumière la volonté de Bruxelles d’écouter et de soutenir la jeunesse béninoise dans son engagement citoyen et social.

Jeunes influenceurs, journalistes, membres de la société civile et diplomates se sont retrouvés à la résidence de l’Union Européenne pour la clôture de la campagne « Au-delà des Échos » et le lancement du Conseil Jeunesse UE-Bénin (CJUEB) mardi dernier.

Dans un ton chaleureux, il a rappelé que la campagne visait à rapprocher les jeunesses africaines et européennes autour de valeurs communes. « La campagne “Au-delà des Échos” a mis en vedette des jeunes africains au Bénin, au Tchad, au Ghana, au Nigeria et en Afrique du Sud, qui ont partagé leurs réflexions non filtrées sur quatre grandes thématiques : la prospérité, le multilatéralisme, la désinformation et la migration », a-t-il souligné.

« Mettre la jeunesse au cœur de l’action européenne »

Revenant sur le sens du projet, l’ambassadeur a rappelé que cette initiative s’inscrit dans le Plan d’action extérieure de l’Union européenne pour la jeunesse (2022-2027), qui repose sur deux piliers : la participation active des jeunes à la définition des politiques publiques et la création de partenariats internationaux durables.

« L’un des engagements phares de ce plan est la mise en place de conseils de jeunesse dans les délégations de l’Union européenne. Ces structures visent à donner la parole aux jeunes et à les associer à nos actions. »

Au Bénin, ce comité consultatif compte 21 jeunes issus de toutes les régions du pays. « Le Conseil Jeunesse UE-Bénin traduit notre volonté d’écouter la voix des jeunes, de comprendre leurs attentes, de co-construire avec eux des réponses adaptées. Je dois dire que j’ai été impressionné par leur franchise et leurs idées innovantes », a confié Stéphane Muno.

Le diplomate a félicité les nouveaux membres du conseil pour leur engagement, avant de lancer un appel fort. « Vous êtes les artisans de notre avenir commun. L’Union européenne ne peut bâtir un partenariat solide avec le Bénin sans la jeunesse béninoise. Nous croyons en votre énergie, en votre créativité et en votre détermination à faire bouger les lignes. », a-t-il lancé.

Jeunesse engagée, jeunesse inspirante

Parmi ces jeunes figures, Aurelle Adjovi, étudiante en psychologie et rédactrice web, a partagé son ressenti avec émotion. « Représenter la jeunesse béninoise, c’est porter le poids des espoirs de milliers de jeunes. En tant que psychologue en formation, je veux défendre la santé mentale comme une priorité nationale. Le bien-être psychologique des jeunes est une condition essentielle de notre développement. », a-t-elle confié.

De son côté, Anas Seko, communicateur environnemental et activiste écologiste, s’est réjoui de cette ouverture participative. « C’est une belle initiative. Le Conseil Jeunesse nous permettra de proposer des solutions concrètes, notamment dans la gestion des déchets et la lutte contre la pollution plastique. Le Bénin a besoin d’une jeunesse éco-consciente et active. »,a-t-il exprimé. Les propos des jeunes rejoignent la vision exprimée par l’ambassadeur pour qui « la jeunesse est le moteur de l’innovation, du dialogue et de la paix. C’est pourquoi nous voulons qu’elle soit au centre de nos projets. »

« Au-delà des Échos » : une campagne qui relie deux continents

En avril 2025, l’Union européenne a lancé la campagne « Au-delà des Échos », une initiative digitale visant à mieux faire connaître les valeurs de l’UE auprès des jeunes Africains. « Nous avons voulu susciter un dialogue constructif, écouter les jeunes, répondre à leurs questions, comprendre leurs perceptions sur les relations entre l’Union européenne et leurs pays », a expliqué Muno.

Durant trois mois, de courtes vidéos, podcasts et publications sur les réseaux sociaux ont permis à des centaines de jeunes de s’exprimer. Les plus inspirants ont été récompensés. « Je tiens à remercier personnellement les jeunes qui ont contribué à cette campagne, notamment Oboube Zacharie, Samuella Tohon, Eloïse Edon, Mama Memako Fayçal, Kevyn Avouvi, Peggy Anjiambossou et Emmanuel Gansé. Vous avez montré que beaucoup de choses nous rapprochent », a-t-il déclaré.

Les gagnants ont reçu un bon d’achat d’une valeur de 100 euros chacun. Une émission télévisée reviendra prochainement sur les temps forts de cette campagne.

En clôture de son allocution, Stéphane Muno a lancé un message d’encouragement et d’unité. « Je souhaite bon vent au Conseil Jeunesse UE-Bénin et à ses membres. Vive la jeunesse, vive le partenariat entre l’Union européenne et le Bénin ! », a-t-il souhaité. Des mots repris en chœur par les jeunes, conscients d’écrire une nouvelle page de la coopération euro-béninoise.