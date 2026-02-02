Donald Trump répond après avoir été cité dans l’affaire Epstein

Les révélations judiciaires autour de Jeffrey Epstein relancent la polémique autour de la présence répétée du nom de Donald Trump dans des documents publiés entre 2025 et 2026. Ces publications, combinées à la mise en lumière publique de photos et d’échanges, ont ravivé les interrogations sur la nature de leur relation, et ont provoqué une réaction publique et médiatique après une attaque verbale de l’animateur Trevor Noah lors des Grammy Awards du 1er février 2026.

Les dossiers judiciaires rendus publics entre 2025 et 2026 ont présenté des éléments citant à plusieurs reprises Donald Trump dans l’affaire liée à Jeffrey Epstein, le financier décédé. Les liens entre Trump et Epstein sont documentés depuis les années 1980 et 1990, dans le contexte des soirées et cercles sociaux de Palm Beach et de New York, et s’appuient notamment sur des photographies et des échanges de courriels contenus dans le dossier.

Donald Trump a, par le passé, qualifié Epstein de « type formidable » tout en affirmant que leur relation s’était détériorée vers 2004, date à laquelle il indique avoir banni Epstein de l’un de ses clubs privés après avoir pris connaissance de comportements qu’il jugeait inappropriés. Malgré ces déclarations et des allégations antérieures qui ont ensuite été rétractées pour certaines, Trump maintient une position de dénégation quant à toute implication dans le réseau mis en cause.

Un échange public sur scène aux Grammy et une riposte sur Truth Social

La 68e cérémonie des Grammy Awards, organisée le 1er février 2026 au Crypto.com Arena de Los Angeles, a réuni de nombreuses personnalités du monde de la musique. Alors que la soirée a été marquée par des victoires d’artistes comme Bad Bunny, Lady Gaga, Olivia Dean et Kendrick Lamar, l’animateur Trevor Noah a utilisé la tribune pour adresser une plaisanterie incisive visant Donald Trump, déclenchant une forte diffusion médiatique.

Sur scène, Trevor Noah a mêlé félicitations à Billie Eilish et ironie politique en déclarant : « Félicitations, Billie Eilish. Waouh ! C’est le genre de Grammy que tous les artistes convoitent, presque autant que Trump convoite le Groenland. Ce qui est logique, car depuis la disparition d’Epstein, il lui faut une nouvelle île pour traîner avec Bill Clinton », phrase citée et relayée par plusieurs médias.

Plusieurs heures après la diffusion de ces propos, Donald Trump a réagi sur son réseau social Truth Social pour contester l’affirmation selon laquelle il se serait rendu sur l’île de Jeffrey Epstein. Dans son message, il déclare : « Je ne peux pas parler pour Bill, mais je ne suis jamais allé sur l’île d’Epstein, ni même quelque part à proximité, et jusqu’à cette fausse et diffamatoire déclaration de ce soir, personne ne m’a jamais accusé d’y avoir été », ajoutant que les médias diffuseraient selon lui des « fausses affirmations ».

Dans la continuité de sa réaction, Trump a qualifié Trevor Noah de « parfait raté » et de « maître de cérémonie pathétique », puis a annoncé son intention de saisir la justice. Il a écrit : « Il semble que je vais envoyer mes avocats poursuivre ce pauvre maître de cérémonie pathétique, et le poursuivre pour beaucoup d’argent », avant de conclure par la mise en garde : « Prépare-toi Noah, je vais bien m’amuser avec toi ! »