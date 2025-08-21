Donald Trump dépêche trois navires de guerre vers les côtes du Venezuela

Donald Trump a ordonné le déploiement de trois navires de guerre au large des côtes du Venezuela, au motif de la lutte contre le trafic de drogue, a annoncé mercredi 20 août 2025 à l’AFP un responsable américain, alors que les relations entre Washington et Caracas restent marquées par de fortes tensions. Ce déploiement militaire intervient au moment où le président américain accentue la pression sur son homologue vénézuélien Nicolás Maduro, après avoir doublé début août la prime visant toute information menant à son arrestation pour trafic de drogue, portée à 50 millions de dollars. Les trois destroyers lance-missiles de classe Aegis se dirigent actuellement vers les eaux au large du Venezuela, a précisé le responsable, qui s’exprimait sous couvert d’anonymat.