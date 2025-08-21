PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Donald Trump dépêche trois navires de guerre vers les côtes du Venezuela

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

L’ALBA condamne le déploiement américain dans les Caraïbes

Nigeria : environ 25 portés disparus, présumés morts après un naufrage dimanche dans l’État de Sokoto

Soudan: convoi d’aide du PAM attaqué au Darfour, selon un porte-parole à l’AFP

Plan de conquête de Gaza : le mépris flagrant d’Israël pour la médiation

Pologne: le ministre de la Défense qualifie d’«provocation» russe l’explosion d’un drone dans l’est

Marco Rubio annonce de nouvelles sanctions américaines contre des juges de la CPI

Israël approuve un plan de colonisation divisant la Cisjordanie occupée

Berlin critique l’intensification de l’offensive israélienne pour conquérir Gaza-ville

Erdogan à Poutine : la Turquie soutiendra un processus incluant «toutes les parties» pour la paix en Ukraine

Portugal : troisième victime des incendies, annonce la protection civile

VOIR TOUS LES FLASHS

Donald Trump a ordonné le déploiement de trois navires de guerre au large des côtes du Venezuela, au motif de la lutte contre le trafic de drogue, a annoncé mercredi 20 août 2025 à l’AFP un responsable américain, alors que les relations entre Washington et Caracas restent marquées par de fortes tensions. Ce déploiement militaire intervient au moment où le président américain accentue la pression sur son homologue vénézuélien Nicolás Maduro, après avoir doublé début août la prime visant toute information menant à son arrestation pour trafic de drogue, portée à 50 millions de dollars. Les trois destroyers lance-missiles de classe Aegis se dirigent actuellement vers les eaux au large du Venezuela, a précisé le responsable, qui s’exprimait sous couvert d’anonymat.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!