Diplomatie: Romuald Wadagni poursuit son périple régional

​Le chef de l’État béninois, Romuald Wadagni, donne une impulsion à la politique étrangère du pays en engageant sa toute première tournée diplomatique officielle.

Le lundi 1er juin 2026, le président de la République s’est envolé pour le Nigeria, première étape d’un périple régional de haute importance. Il a été reçu par son homologue nigérian, Bola Tinubu. Le tête à tête entre les deux hommes d’état a eu lieu au domicile du président nigérian.

​Ce périple qui a commencé chez le géant de l’est se poursuit ce mardi 2 juin 2026 avec le cap sur les pays de l’alliance des États du Sahel notamment le Burkina Faso et le Niger. Ce déplacement au Niger revêt un enjeu capital, puisqu’il vise explicitement à relancer et à renforcer les relations diplomatiques, économiques et sécuritaires entre le Bénin et le Niger, après une période de crispations transfrontalières.

​La Côte d’Ivoire, point d’orgue d’un marathon diplomatique

​Le président Romuald Wadagni poursuivra sa mission dans la sous-région plus tard dans la semaine en se rendant en Côte d’Ivoire. À Abidjan, un entretien en tête-à-tête est programmé avec le président ivoirien, Alassane Ouattara, afin d’harmoniser les positions des deux nations face aux grands défis du moment.

​Cette série de déplacements coordonnés marque la volonté affirmée de Cotonou de redynamiser la coopération Sud-Sud. À travers ces partenariats régionaux consolidés avec des acteurs clés de l’Afrique de l’Ouest, le nouveau pouvoir béninois entend poser les bases d’un développement durable et d’une stabilité concertée au sein de l’espace communautaire.