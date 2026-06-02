Miss France absente de Miss Univers 2026, les organisateurs internationaux contre-attaquent

La France a décidé de ne pas participer à l’édition 2026 du concours Miss Univers, qui se tiendra en novembre prochain à Porto Rico. Cette annonce fait suite aux nombreux événements perturbateurs constatés lors de l’édition 2025 et à un désaccord entre la société Miss France et les organisateurs internationaux du concours. Le comité Miss France justifie ce retrait par une divergence importante entre ses valeurs et les orientations récentes du concours Miss Univers. Cette décision intervient dix ans après le sacre d’Iris Mittenaere, couronnée Miss Univers en 2016, un souvenir marquant pour l’histoire du concours français.

En effet, la société Miss France a communiqué, ce 28 mai, qu’elle ne présenterait aucune candidate pour représenter la France à la 75e édition de Miss Univers. Cette année-là, le concours avait été marqué par des dysfonctionnements notoires, notamment lors de l’édition précédente en 2025. Plusieurs incidents ont émaillé le déroulement de ce dernier événement, dont des accusations de vote truqué et des conflits internes au jury. Parmi les faits marquants, Omar Harfouch, compositeur franco-libanais et membre du jury, avait dénoncé un système de vote secret et illégitime. De plus, deux jurés avaient démissionné en cours de concours, exprimant leur mécontentement et leur doute sur l’intégrité du scrutin. Ces tensions sont venues s’ajouter à une controverse liée au président de l’organisation accusé de trafic de drogue et d’armes, situation qui a jeté une ombre sur la crédibilité du concours.

Malgré ces problèmes, l’édition 2025 avait vu la victoire de Fátima Bosch, Miss Mexique, dans un contexte tendu où plusieurs candidates avaient vécu des traitements injustes en coulisses. Ces événements ont conduit le comité Miss France à exprimer sa volonté de préserver son image et ses principes, ce qui l’a conduit à se retirer officiellement du prochain rendez-vous mondial de novembre 2026.

Miss Univers prend l’initiative d’organiser directement la sélection française

Face à ce retrait, les organisateurs internationaux de Miss Univers ne souhaitent pas laisser la France en marge du concours. Ils ont ainsi annoncé leur intention de prendre en main la désignation de la représentante française pour les prochaines éditions. Sans mentionner explicitement la société Miss France, le comité international a révélé qu’il allait mettre en place une nouvelle structure opérationnelle spécifiquement dédiée à la « marque Miss Univers France ».

Dans un communiqué officiel, l’Organisation Miss Univers explique avoir réalisé une évaluation stratégique approfondie quant à sa vision à long terme sur le marché français. Suite à ce bilan, elle a décidé de garantir elle-même le développement et la promotion de l’élection Miss Univers France, avec pour objectif d’assurer une continuité du concours au sein du pays. Cette démarche vise à maintenir une présence française lors des concours à venir, en contournant la coopération avec la société Miss France.

L’organisation se dit également enthousiaste à l’idée de collaborer directement avec les candidats, le public et les partenaires en France. Cependant, il reste à savoir quelle candidate française acceptera de représenter le pays sous cette nouvelle forme, indépendante du comité traditionnel. Ce nouveau mode de sélection est annoncé comme ouvert, et des précisions devraient être communiquées dans les mois à venir sur les modalités pratiques et le calendrier des futures sélections.