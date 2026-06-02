Céline Dion : dix nouvelles dates à Paris La Défense Arena en mai 2027

Céline Dion ajoute dix concerts à Paris La Défense Arena en mai 2027 : face à une demande « sans précédent », l’équipe de la chanteuse a annoncé, lundi 1er juin 2026, dix nouvelles dates à Paris après l’épuisement quasi immédiat des billets pour sa résidence initiale à l’automne 2026. Les précisions sur les modalités de prévente et les capacités confirment l’ampleur de l’engouement pour son retour sur scène après plusieurs années d’absence.

La star québécoise, qui avait officialisé fin mars une résidence de 16 concerts prévus du 12 septembre à octobre 2026 à Paris La Défense Arena, avait vu l’ensemble des places se vendre très rapidement, déclenchant une vague de plaintes et de signalements de pratiques frauduleuses lors de la commercialisation des billets. L’annonce de nouvelles dates intervient après six ans d’absence liée à la pandémie puis à son combat contre le diagnostic reçu en 2022 : le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare et décrite comme incurable.

La mise en scène du retour, notamment un message projeté sur la tour Eiffel lors de l’annonce, avait amplifié la visibilité de l’événement et précipité un afflux d’acheteurs. De nombreux fans, confrontés à des loteries, des préventes exclusives et des plateformes de revente, n’ont pas pu obtenir de billets pour les concerts initialement programmés, selon les éléments rendus publics.

Les nouvelles représentations auront lieu les 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 et 29 mai 2027 à Paris La Défense Arena. Selon le communiqué de l’équipe de la chanteuse, ces concerts sont ajoutés « afin de répondre à la demande sans précédent des fans qui se sont inscrits à la prévente » des spectacles de 2026. La capacité de la salle laisse prévoir, comme pour les premières dates, des soirées pouvant rassembler environ 30 000 spectateurs.

L’accès aux billets de ces dates supplémentaires est réservé aux personnes déjà inscrites aux préventes : d’abord la prévente artiste, puis la prévente assurée par la salle. Les ventes dédiées débuteront mercredi 3 juin à 10 heures pour la vente artiste, puis jeudi 4 juin à 10 heures pour la vente salle, et se termineront le vendredi 5 juin à 23h59. Les organisateurs insistent sur le fait que la préinscription ou la réception d’une invitation ne garantit pas l’obtention de places.

Les modalités précisent que les fans sélectionnés seront contactés par e-mail la veille de la mise en vente, avec les instructions et conditions d’achat. Cette procédure, destinée à filtrer l’accès face à l’afflux de demandes, souligne la forte pression sur la billetterie et la volonté des équipes de gérer les ventes de manière sélective.

Parallèlement à l’annonce des dates, Céline Dion a marqué son retour discographique en avril avec la sortie du titre « Dansons », écrit par Jean-Jacques Goldman, dont le clip avait cumulé 6,2 millions de vues sur YouTube depuis sa mise en ligne le 17 avril. Le montage des annonces et des sorties musicales compose l’autre volet de son retour, en amont des concerts programmés à La Défense Arena.