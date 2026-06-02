Gérard Darmon : son appartement rue de Verneuil visé par des huissiers

Gérard Darmon, 78 ans, a renoncé à présider le jury du Festival du premier film de La Ciotat après une polémique alimentée par des accusations de violences sexuelles et sexistes portées par plusieurs femmes, des faits qu’il a fermement démentis. Alors que cette affaire occupe l’actualité, l’acteur voit resurgir un épisode plus intime de sa carrière : une période de précarité et de dettes vécue dans un appartement de la rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris.

Les éléments rapportés par la presse rappellent que, malgré une notoriété établie, Darmon a traversé au début des années 2000 une phase marquée par la rupture, le doute et les difficultés financières. Ces souvenirs, évoqués par l’intéressé dans des entretiens, montrent un basculement entre une vie d’apparences et des fins de mois compliqués, jusqu’à l’intervention d’un proche qui a contribué à son retour sur le devant de la scène.

L’appartement en question se situe rue de Verneuil, une adresse emblématique du cœur de Paris, connue notamment pour la maison de Serge Gainsbourg au 5 bis et pour avoir accueilli d’autres personnalités comme Juliette Gréco ou Michel Piccoli. Dans ce décor, Darmon a qualifié son mode de vie de « bohème caviar », oscillant entre débrouille et prestige apparent.

Une période de fragilité avant la remontée

Dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche, Gérard Darmon a détaillé les circonstances de cette période difficile : une rupture amoureuse suivie d’une perte d’envie de travailler. « Je sortais d’une histoire d’amour difficile et je n’avais plus envie de travailler. Je ne croyais plus en rien », a-t-il déclaré, ajoutant avoir parfois compté sur de petits moyens pour subsister : « Je n’avais plus de blé, mais j’arrivais toujours à trouver 20 balles pour m’acheter à manger ».

La situation financière s’est aggravée au point que « les huissiers ont débarqué chez moi », a raconté l’acteur, image révélatrice d’un quotidien marqué par l’accumulation des dettes et la fragilité. Isolé par le découragement, il a finalement été accueilli chez un ami, un geste d’aide personnelle évoqué dans la presse et qui a permis d’éviter un effondrement plus brutal.

Le tournant intervient en 2002 grâce à l’intervention d’Alain Chabat, qui lui propose le rôle d’Amonbofis dans le film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. Le long-métrage, phénomène populaire, relance la carrière de Darmon. Sa performance lui vaut un César du meilleur second rôle en 2003 et marque le retour d’un acteur redevenu « boulimique du travail », selon ses propres mots.

Depuis ce succès, Gérard Darmon a multiplié les projets au cinéma comme à la télévision. Cette séquence de la rue de Verneuil reste, selon ses déclarations publiques, un souvenir marquant d’une période où la célébrité ne garantissait pas l’absence de difficultés matérielles.