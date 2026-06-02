Lyhanna, 11 ans, disparition dans le Gers : le père de la meilleure amie soupçonné et placé en garde à vue

Depuis le vendredi 30 mai, l’inquiétude est vive dans le Gers : une fillette de 11 ans, prénommée Lyhanna, est portée disparue. Les recherches mobilisent d’importants moyens et, selon BFMTV, un homme de 41 ans a été placé en garde à vue ; il est présenté comme le principal suspect et serait le père de la meilleure amie de l’enfant.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que l’homme a affirmé être venu chercher Lyhanna à la sortie de son collège pour l’emmener à la piscine. C’est dans le véhicule de ce quadragénaire que la fillette aurait été vue pour la dernière fois, d’après les témoignages rassemblés depuis la disparition.

La mère de Lyhanna avait, selon ses déclarations à BFMTV, des soupçons à l’égard de cet homme depuis plusieurs mois. Elle relate un épisode survenu lors d’une soirée pyjama organisée en début d’année : « Quand elle est sortie de la soirée pyjama, elle nous avait dit qu’il s’était amusé à lui faire des chatouilles, qu’il avait pas mal joué avec elle. Après qu’elle m’ait dit ça, je lui ai dit que je ne voulais plus qu’elle ait aucun contact avec lui« , a-t-elle confié.

Mobilisation des moyens et appel à témoins

Les magistrats ont ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration sur mineur. Tout au long du week-end, les opérations de recherche ont rassemblé un important dispositif humain et technique : près de 130 gendarmes ont été déployés, soutenus par un hélicoptère équipé d’une caméra thermique, des drones et des plongeurs. Par ailleurs, environ 250 habitants ont participé à une battue organisée localement.

Malgré ces moyens, aucune trace de Lyhanna n’a été retrouvée à ce stade des investigations. Les enquêteurs poursuivent la collecte de témoignages et d’éléments matériels afin de reconstituer les circonstances exactes de la disparition et la chronologie des déplacements de la fillette et du véhicule signalé.

Les autorités ont diffusé un appel à témoins. La description communiquée précise que Lyhanna mesure 1,57 mètre, a les yeux marron et de longs cheveux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un débardeur à larges rayures noires et blanches, un short noir et des chaussettes jaunes.

Le placement en garde à vue du quadragénaire vise à permettre aux enquêteurs de l’entendre sur les faits qui lui sont reprochés. En France, la garde à vue est une mesure privative de liberté mise en œuvre pour les besoins des investigations : elle autorise les auditions et constatations nécessaires et est encadrée par la loi en vue d’assurer les droits de la personne entendue.

Un appel à témoins a été diffusé.