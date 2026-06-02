Jean-Pascal Zadi s’est installé au Pré-Saint-Gervais où ont vécu Louis Bertignac et Laetitia Casta

Jean-Pascal Zadi se retrouve au centre d’une polémique depuis la parution et le retrait d’une tribune jugée anti-Canal+ et anti-Vincent Bolloré : l’acteur et réalisateur a admis avoir signé un texte qu’il n’avait « pas suffisamment lu », selon plusieurs médias, puis s’en être excusé, déclarant notamment « j’avais mal lu le texte ». Cette séquence intervient alors que Zadi, récompensé pour Tout simplement noir et animateur des César 2025, conserve une place affirmée dans le cinéma français.

La polémique est née de la publication d’une tribune collective dont l’un des signataires a rapidement pris ses distances. Plusieurs organes de presse rapportent que Jean‑Pascal Zadi a reconnu son erreur de lecture et a demandé à s’en dissocier. Le revirement a surpris, d’autant que l’acteur entretient une image publique plutôt distante du star-system et privilégie la discrétion autour de sa vie privée.

Parcours personnel et choix de vie montrent un profil attaché à ses origines et à la stabilité familiale. Né à Bondy et élevé à Ifs, près de Caen, Jean‑Pascal Zadi est le cinquième d’une fratrie de dix enfants et fils d’immigrés ivoiriens. Il évoque régulièrement son enfance marquée par des moyens modestes et l’humour comme ressort : lors d’une présentation en Normandie pour le film Le rêve américain, il plaisantait en affirmant qu’à Caen « le roi, c’est moi », en référence à Orelsan.

Du quartier populaire d’Ifs au très convoité Pré‑Saint‑Gervais

Depuis plusieurs années, Jean‑Pascal Zadi a quitté la Normandie pour s’installer avec sa compagne et leurs enfants au Pré‑Saint‑Gervais, commune limitrophe de Paris prisée par des personnalités du monde culturel. Le choix de ce lieu, selon les éléments disponibles, s’explique par la proximité des lieux de tournage et des studios tout en offrant un environnement plus calme qu’au cœur de la capitale.

Avant lui, des figures comme Louis Bertignac et Laetitia Casta ont résidé au Pré‑Saint‑Gervais, contribuant à la réputation d’un territoire mêlant atmosphère villageoise et accès rapide aux réseaux professionnels du spectacle. Le quartier est décrit comme doté d’un « équilibre rare » : un cadre familial, des rues plus paisibles qu’à Paris et une forte présence du milieu artistique.

Sur le plan privé, Jean‑Pascal Zadi partage sa vie avec Camille Moulonguet, ancienne journaliste passée par TV5 Monde et Canal+, qui collabore également à ses projets. Ensemble, ils ont fondé la société de production Douze Doigts Productions, impliquée dans certaines de ses réalisations audiovisuelles.

Le couple élève quatre enfants, parmi lesquels un fils prénommé Zlatan, né en 2012, prénom choisi en référence au footballeur Zlatan Ibrahimović, évoqué avec humour par l’acteur lors d’entretiens. Interrogé sur ses aspirations, Jean‑Pascal Zadi a résumé sa priorité en ces termes : « Mon rêve américain, c’est la stabilité, pouvoir m’occuper de mes enfants, être proche de mes amis ».