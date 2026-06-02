Chimène Badi traitée de ‘pas sympa’ par Myriam Abel

Myriam Abel, gagnante de la saison 3 de « Nouvelle Star » en 2005, a qualifié Chimène Badi de « pas sympa » lors d’une interview accordée à Jordan de Luxe le 28 mai. L’ancienne candidate, âgée de 45 ans, a raconté une anecdote précise : selon elle, lorsque des enfants attendaient pour des autographes, Chimène serait passée en prétextant ne pas avoir le temps. Cette déclaration intervient alors que Chimène, révélée au grand public en 2002 après sa participation à « Popstars », enchaîne les concerts et prépare un cadeau pour l’automne 2027 à l’occasion de ses 25 ans de carrière.

Chimène Badi, originaire de Melun, s’est fait connaître dès 2002 et a sorti son premier album Entre Nous en 2003, disque certifié platine. Âgée de 43 ans selon les éléments publiés, elle reste une figure vocale du paysage musical français. Outre l’annonce d’un projet pour l’automne 2027, ses dates de tournée mentionnées comprennent notamment un passage à Narbonne le 12 juin, un concert à Sanary‑sur‑Mer le 18 juillet et un spectacle prévu à Montpellier le 20 février 2027.

Lors de son échange avec Jordan de Luxe, Myriam Abel a également fait le point sur son image et sa carrière : elle a nié avoir eu recours à la chirurgie esthétique, précisant qu’elle n’avait eu que de la « médecine esthétique ». La chanteuse a profité de l’occasion pour évoquer plusieurs confrères et consœurs, citant des personnalités qu’elle apprécie et décrivant leurs comportements sur les plateaux ou lors de rencontres publiques.

Réactions et souvenirs d’anciens concours télévisés

Myriam Abel a cité des artistes qu’elle estime et avec lesquels elle a souvent partagé des plateaux. Elle a qualifié Grégory Lemarchal d’« adorable », rappelant qu’il faisait beaucoup d’autographes, et a décrit David Hallyday comme « adorable » également. Elle a ajouté que Christophe Maé était « trop cool » et qu’elle était « fan » d’Ophélie Winter, qu’elle a décrit comme « complètement perchée ».

En contraste, à propos de Chimène Badi, Myriam a été brève et tranchante : elle a lancé « pas sympa » avant de relater le court épisode impliquant des enfants qui attendaient des autographes. Selon Myriam, Chimène serait passée sans s’arrêter, disant simplement : « Je n’ai pas le temps ». Cette remarque a été formulée dans le cadre d’un entretien axé autant sur la vie privée et l’image que sur la trajectoire professionnelle des artistes évoqués.

Les propos de Myriam Abel s’inscrivent dans un contexte de rencontres et de cohabitations médiatiques entre artistes révélés par des émissions de talents : Chimène Badi, issue de « Popstars » en 2002, et Myriam Abel, révélée par « Nouvelle Star » en 2005, ont chacune développé une carrière marquée par des succès discographiques et des tournées. La déclaration sur Chimène Badi porte sur un épisode précis rapporté par Myriam : « Les enfants qui attendaient, elle passait comme ça en disant : ‘Je n’ai pas le temps’ ».