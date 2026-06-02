« Je l’ai rencontrée au travail » : Mariés au premier regard, Mathieu de nouveau amoureux et en couple depuis son divorce d’avec Julie (SPOILER)

L’émission Mariés au premier regard s’apprête à diffuser son dernier épisode de la saison, un moment crucial pour les participants et les téléspectateurs, qui découvriront enfin si les couples formés par les expertes ont réussi à maintenir leur mariage plusieurs mois après l’union. Parmi eux, les histoires d’Estelle et Stéphane, Lucile et Alex, ou encore Margaux et Christophe, sont particulièrement attendues, chacune offrant son lot de rebondissements et de révélations sur la dynamique de ces unions atypiques. Ce bilan final, riche en émotions et en surprises, mettra en lumière les réussites comme les difficultés rencontrées par ces couples issus d’un mariage arrangé par des spécialistes.

Dans cet épisode, plusieurs situations personnelles seront au cœur des intrigues, notamment le déménagement envisagé par Stéphane. Le jeune homme, pressenti pour un nouveau départ à Nice, devra confronter ses proches à cette décision importante. Ce contexte familial apportera une dimension humaine et réaliste à cette aventure sentimentale diffusée sur M6.

Suivi des couples : décisions et évolutions après les mariages

Stéphane, l’un des candidats, se montre prêt à changer de vie après avoir trouvé l’amour dans l’émission. Il envisage en effet de s’installer à Nice afin d’être proche de sa femme, Estelle, ce qui implique une annonce importante à sa famille. Lorsque Stéphane fait part de son projet à sa mère lors d’un dîner en présence de sa cousine et de son épouse, la réaction de sa maman est plus qu’encourageante. Elle exprime même un enthousiasme inattendu en confiant qu’elle profitera de l’occasion pour découvrir la ville. Ce soutien familial offre à Stéphane l’opportunité de se projeter positivement dans cette nouvelle étape, malgré les ajustements personnels à venir.

Le couple revient également sur les moments forts et les tensions qu’ils ont vécus, notamment autour de la passion de Stéphane pour la danse Kizomba. Une petite crispation s’était manifestée lors d’un cours où Estelle a dû gérer l’idée de voir son mari danser avec d’autres partenaires. Malgré ces petits blocages, les deux restent profondément attachés l’un à l’autre et confirment leur volonté de continuer leur vie commune, signe d’un attachement solide.

Au tour de Lucile et Alex, l’histoire d’amour se confirme après les premiers regards échangés. Leur relation ne cesse de s’épanouir et, avant le grand bilan, ils organisent une rencontre réunissant leurs familles dans le Var. Ce moment est marqué par une émotion particulière quand les expertes révèlent que le père de Lucile n’a pas assisté à son mariage, préférant écrire une lettre pleine d’amour et d’excuses, qui fait fondre la jeune femme en larmes. Le couple, ému et serein, exprime sans surprise son désir de poursuivre cette union, confiant dans leurs sentiments réciproques et heureux huit mois après leur mariage.

De son côté, Mathieu, ancien candidat, fait son retour sur son histoire avec Julie, conclue par un divorce. Il explique à sa sœur les raisons de gestes posés difficiles à comprendre, comme le baiser donné à Julie quelques jours avant leur séparation officielle à la télévision. Ce geste, paradoxal, traduit la complexité de finir une relation sous le regard public. Mathieu dévoile ensuite avoir retrouvé l’amour, avec une nouvelle compagne rencontrée au travail, qui a deux enfants et avec laquelle il partage une complicité nouvelle appréciée après cette étape difficile.

Julie, quant à elle, détaille les difficultés personnelles face au divorce. Malgré un dernier espoir exprimé par Mathieu de rester à ses côtés avant le bilan, elle a rapidement pris la décision de saisir son avocat et d’entamer la procédure officielle pour tourner la page. Elle affirme ne regretter aucun moment de cette expérience, marquant ainsi une étape ferme dans sa vie post-émission.

Enfin, la relation entre Margaux et Christophe peine à décoller. Au terme de leur voyage de noces, lors d’un dernier dîner, Christophe exprime ses sentiments à Margaux en lui offrant un bouquet de marguerites. Une attention symbolique destinée à démontrer sa capacité à offrir de la tendresse. Il interroge alors sa femme sur ses sentiments et sa vision d’un avenir commun. En réponse, Margaux préfère temporiser, préférant attendre leur retour à Marseille pour évaluer la suite de leur relation, marqué par une forme d’incertitude.

Dans les jours qui suivent leur retour, les difficultés s’intensifient entre eux. Après n’avoir pu se voir qu’une seule fois, leurs échanges diminuent. Margaux ressent un fort besoin de solitude, ce qui entraîne une rupture progressive. Christophe, malgré ses efforts, déçoit de ne pas avoir plus d’investissements de la part de sa partenaire. Face à cette impasse, les deux candidats choisissent, avant même le rendez-vous final avec les expertes, de se séparer et de mettre fin à leur histoire.