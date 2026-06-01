Bénin: voici les 4 sujets qui seront au cœur des échanges entre Romuald Wadagni et Bola Tinubu

En visite officielle au Nigeria ce lundi 1er juin 2026, le président béninois Romuald Wadagni s’entretiendra avec son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu sur plusieurs dossiers stratégiques. Économie, énergie, sécurité et intégration régionale figurent parmi les principales priorités annoncées par la Présidence du Bénin.

Le président de la République, Romuald Wadagni, effectue ce lundi 1er juin 2026 sa première visite bilatérale depuis son investiture le 24 mai dernier. Ce déplacement à Abuja, à l’invitation du président nigérian Bola Ahmed Tinubu, témoigne du caractère prioritaire que le nouveau chef de l’État entend accorder aux relations entre le Bénin et le Nigeria.

Dans un communiqué publié par la Présidence de la République, les autorités béninoises rappellent que les deux pays entretiennent « l’une des relations bilatérales les plus denses et les plus structurantes de l’Afrique de l’Ouest ». Plusieurs dossiers majeurs seront ainsi examinés lors de cette rencontre entre les deux dirigeants.

L’intégration économique et industrielle occupera une place importante dans les discussions. Premier partenaire commercial du Bénin, le Nigeria représente un marché stratégique pour l’économie béninoise. Les deux chefs d’État devraient notamment évoquer le renforcement des échanges commerciaux, les investissements et les opportunités de coopération industrielle. Le communiqué souligne que le Port autonome de Cotonou constitue « une porte d’entrée essentielle pour le commerce nigérian à destination des pays enclavés de la sous-région ». La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), qui suscite un intérêt croissant des investisseurs nigérians, devrait également retenir l’attention.

La coopération énergétique figure également parmi les priorités de cette visite. Le Bénin et le Nigeria sont liés par plusieurs projets structurants, dont le Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest. Les échanges devraient permettre d’explorer de nouvelles pistes de collaboration afin de soutenir les ambitions économiques des deux pays et de renforcer leur complémentarité dans ce secteur stratégique.

Autre sujet majeur : la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Face aux défis sécuritaires qui affectent cette zone, les présidents Wadagni et Tinubu devraient discuter des mécanismes de coopération destinés à protéger les espaces maritimes et à sécuriser les activités commerciales. Cet enjeu est d’autant plus important que les économies béninoise et nigériane dépendent fortement du commerce maritime.

Enfin, les deux dirigeants aborderont la situation régionale ainsi que l’avenir de l’intégration ouest-africaine. Selon la Présidence béninoise, les discussions porteront notamment sur « la situation régionale et la préservation de la cohésion de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ». Une question sensible dans un contexte marqué par les défis sécuritaires au Sahel et les mutations en cours au sein de l’organisation sous-régionale.

Au-delà de ces dossiers stratégiques, cette visite revêt une forte portée symbolique. Elle constitue le premier déplacement bilatéral du président Romuald Wadagni depuis son accession au pouvoir et confirme la place centrale qu’occupe le Nigeria dans la diplomatie béninoise. Avec plus de 800 kilomètres de frontière commune, des liens historiques profonds et des intérêts économiques convergents, les deux pays entendent poursuivre le renforcement d’un partenariat essentiel pour leur développement et pour la stabilité de l’Afrique de l’Ouest.