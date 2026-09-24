Médias au Bénin: Ulrich Vital Ahotondji nommé directeur de la Maison des Médias

​La Maison des Médias du Bénin s’apprête à entamer une nouvelle étape de sa gouvernance.

Réunie le mercredi 23 septembre 2026, l’Assemblée spéciale des bureaux du Conseil national des patrons de presse (CNPA-Bénin) et de l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB) a désigné le journaliste Ulrich Vital Ahotondji aux fonctions de directeur de l’institution.

Cette décision, actée par l’acte n° 06-08/AS daté du 22 septembre 2026, abroge les textes antérieurs et entre en vigueur dès sa signature.

​Placé sous la tutelle directe du Conseil d’administration de la structure, le nouveau directeur aura pour mission centrale d’assurer la gestion administrative et financière de la Maison des Médias, située dans le quartier Gbèdjromèdé, au cœur du sixième arrondissement de Cotonou.

Ulrich Vital Ahotondji succède ainsi à Alain Sessou, figure respectée de la presse béninoise, qui occupait ce fauteuil depuis 2014 et qui a conduit durant plus d’une décennie de multiples initiatives de professionnalisation au profit de la corporation.

​Une figure reconnue de l’autorégulation et de la presse éducative

​Professionnel aguerri du paysage médiatique national et promoteur du groupe de presse Educ’Action, Ulrich Vital Ahotondji s’est illustré ces dernières années à la tête des organes d’autorégulation. Élu en mars 2023 à la présidence de la 9e mandature de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM) pour un mandat triennal, il s’est notamment fait remarquer en impulsant en 2025 les travaux d’actualisation du Code de déontologie et d’éthique des médias, dont la version initiale datait de 1999.

Sa solide expérience managériale et son engagement pour la pratique professionnelle constituent des atouts majeurs pour administrer la faitière des journalistes béninois.